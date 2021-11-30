Если просматривать статистику, то жертвами преступников приватные лица становятся на порядок чаще, чем компании. И в этом контексте инкассация крайне актуальна для частных лиц.

"К примеру, хочет человек осуществить дорогостоящую покупку. Ездить с огромным объемом наличности по городу как минимум небезопасно, – комментирует Игорь Шайхет, – в таких случаях часто обращаются в СИТ Секьюрити. Мы можем доставить ваши средства куда пожелаете. Со стопроцентной гарантией безопасности", – добавляет собственник СИТ Секьюрити, Игорь Шайхет.

Инкассаторская служба СИТ Секьюрити стала первой, кто начал предоставлять свои услуги частным лицам в Украине.

Инкассация для частных лиц от СИТ Секьюрити: Игорь Шайхет

Частные лица зачастую обращаются к услугам инкассации после получения на руки большой суммы денег или же ценных документов. В услуги компании СИТ Секьюрити входит:

перевозка денежных средств в любое указанное заказчиком место;

сопровождение специализированной охраной крупных сумм наличными или материальными ценностями;

пересчет и хранение денежных средств в бронированном хранилище компании;

специализированное сопровождение клиента который перевозит материальные ценности по всей территории страны и за ее пределами;

сопровождение с охранной автомобиля заказчика.

Как оформить услуги СИТ Секьюрити?

Все осуществляется в несколько шагов:

обратиться в отделение;

оформить заявление на услугу;

подписать договор;

согласовать маршрут и время;

предоставить все необходимые данные по запросу инкассаторской службы.

Чтобы сократить эту процедуру для частных лиц СИТ Секьюрити внедряет современные решения.

"Чтобы оформить инкассацию СИТ Секьюрити мы стараемся сократить бюрократическую составляющую. Это делает услугу более доступной. Для частных лиц гораздо проще и понятнее оформить заказ в Телеграмме, нежели ехать в отделение", – поясняет собственник СИТ Секьюрити, Игорь Шайхет.

Согласие в мессенджере приравнивается по юридической силе с подписанием договора.

Как проводится инкассация для частных лиц СИТ Секьюрити?

К человек готовится осуществить сделку на крупную сумму денег, то об это знает как минимум нотариус, сотрудники банка, которые ждут клиента, вторая сторона сделки.

Это высокие риски, которые СИТ Секьюрити поможет избежать. В указанное время сотрудники приезжают в место проведения сделки. Средства упаковываются в специальный сейф-пакет или брезентовую сумку. После опломбирования средства инкассируются.

"СИТ Секьюрити не пересчитывает деньги. По сути, клиент запаковывает средства в пакет с пломбой. В нужное время и в нужное место мы привозим этот пакет. Проверяется пломба и целостность пакета", – уточняет Игорь Шайхет.

В противовес убеждению, что инкассация – это дорого, Игорь Шайхет говорит об обратном. "Для частных лиц инкассация скорее дешево, чем дорого. Такой трансфер обойдется в 2-3 тыс гривен. Если человек осуществляет сделку в 50-100 тыс долларов, то гарантия безопасности за такую небольшую плату вполне оправдана", – говорит собственник СИТ Секьюрити.

Автор: Иван Бойко