В субботу, 31 октября 2020 года, связанная с Ferrero компания объявила о завершении сделки по приобретению бизнеса по производству и розничной продаже печенья под собственным брендом Fox у британской компании Northern Food Grocery Group Limited (NFGG), включая бизнес нескольких ключевых клиентов.

Компания NFGG со штаб-квартирой в Великобритании является производителем премиальных брендов печенья Fox's и Rocky, а также других популярных торговых марок. На британском рынке печенья этот бизнес ведет свою историю начиная с 1853 года. Этот бренд, обладая очень сильными традициями и высокой узнаваемостью среди потребителей, занимает лидирующие позиции в каждом из сегментов категории печенья.

В рамках этой сделки связанная с Ferrero компания возьмет под свое управление две фабрики в Киркхеме и Баттле.

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Автор: УНИАН