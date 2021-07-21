Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль", основанной на книге литературного критика Эрика Джагера.
Эпос "Последняя дуэль" - историческая драма, которая побуждает к размышлениям. Лента рассказывает о событиях, происходящих на фоне Столетней войны, и раскрывает безграничное могущество мужчин, хрупкость правосудия и отвагу одной женщины, которая готова стать против всех, чтобы правда восторжествовала.
Читайте также"Лука": каким получился новый мультик от Pixar с морем пасты, джелатто и настоящей дружбойФильм, основанный на реальных событиях, проливает свет на давние предположения о последней санкционированной дуэли Франции: между Жаном де Карружем и Жаком Ле Ґри, бывшими друзьями, которые стали врагами. Карруж - почтенный рыцарь, известный своей отвагой и мастерством на поле боя. Ле Ґри - нормандский сквайр, чей интеллект и красноречие сделал его одним из самых уважаемых членов двора.
Но однажды Маргерит, жена Жана де Карружа, обвиняет Ле Ґри в изнасиловании. Последний отрицает обвинения, женщина отказывается молчать и выступает против своего обидчика. Этот акт смелости и неповиновения ставит ее жизнь под угрозу. Испытания поединком, смертельная дуэль, отдает судьбу всех трех в руки Бога.
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