Фильм, основанный на реальных событиях, проливает свет на последнюю санкционированную дуэль Франции.

Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Последняя дуэль", основанной на книге литературного критика Эрика Джагера.

Эпос "Последняя дуэль" - историческая драма, которая побуждает к размышлениям. Лента рассказывает о событиях, происходящих на фоне Столетней войны, и раскрывает безграничное могущество мужчин, хрупкость правосудия и отвагу одной женщины, которая готова стать против всех, чтобы правда восторжествовала.

Читайте также"Лука": каким получился новый мультик от Pixar с морем пасты, джелатто и настоящей дружбойФильм, основанный на реальных событиях, проливает свет на давние предположения о последней санкционированной дуэли Франции: между Жаном де Карружем и Жаком Ле Ґри, бывшими друзьями, которые стали врагами. Карруж - почтенный рыцарь, известный своей отвагой и мастерством на поле боя. Ле Ґри - нормандский сквайр, чей интеллект и красноречие сделал его одним из самых уважаемых членов двора.

Но однажды Маргерит, жена Жана де Карружа, обвиняет Ле Ґри в изнасиловании. Последний отрицает обвинения, женщина отказывается молчать и выступает против своего обидчика. Этот акт смелости и неповиновения ставит ее жизнь под угрозу. Испытания поединком, смертельная дуэль, отдает судьбу всех трех в руки Бога.

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Автор: Иван Бойко