Warner Bros. опубликовала трейлер нового "Отряда самоубийц: Миссия навылет".
Сюжет картины расскажет о новой миссии злодеев, которые против своей воли должны спасти мир. В этот раз Харли Квинн и другие участники Отряда отправляются на остров, чтобы одолеть местных врагов, пытаясь при этом не убить друг друга.
Однако персонажи понимают, что на острове обитает нечто гораздо более опасное - огромная инопланетная форма жизни Старро, которая способна брать под контроль людей.
Премьера ленты в украинском прокате состоится 5 августа.
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