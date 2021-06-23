Сюжет картины расскажет о новой миссии злодеев, которые против своей воли должны спасти мир.

Warner Bros. опубликовала трейлер нового "Отряда самоубийц: Миссия навылет".

Сюжет картины расскажет о новой миссии злодеев, которые против своей воли должны спасти мир. В этот раз Харли Квинн и другие участники Отряда отправляются на остров, чтобы одолеть местных врагов, пытаясь при этом не убить друг друга.

Однако персонажи понимают, что на острове обитает нечто гораздо более опасное - огромная инопланетная форма жизни Старро, которая способна брать под контроль людей.

Премьера ленты в украинском прокате состоится 5 августа.

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Автор: Ольга Броскова