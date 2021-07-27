День государственного флага, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День войск связи Вооруженных сил Украины и многие другие торжественные события станут поводом для народных гуляний. Ранее мы рассказывали о том, будут ли дополнительные выходные в августе 2021 в Украине.
Читайте такжеВлюбляют в себя без труда: названы топ-3 знака Зодиака с даром обольщенияНапример, 12 августа отмечается Международный день молодежи. Это отличный повод, чтобы насладиться солнечными деньками уходящего лета.
Православные будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы, Рождество святителя Николая Чудотворца, а также другие знаменательные даты.
Основные праздники в августе и памятные даты
1 августа - День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
2 августа - День аэромобильных войск
5 августа - Международный день светофора
8 августа - День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя
9 августа - Международный день коренных народов мира
12 августа - Международный день молодежи
15 августа - День археолога
23 августа - День Государственного Флага Украины
24 августа - День Независимости Украины
28 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика
29 августа - День шахтера