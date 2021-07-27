Календарь праздников на август 2021 / depositphotos.com

День государственного флага, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины, День войск связи Вооруженных сил Украины и многие другие торжественные события станут поводом для народных гуляний. Ранее мы рассказывали о том, будут ли дополнительные выходные в августе 2021 в Украине.

Читайте такжеВлюбляют в себя без труда: названы топ-3 знака Зодиака с даром обольщенияНапример, 12 августа отмечается Международный день молодежи. Это отличный повод, чтобы насладиться солнечными деньками уходящего лета. 

Православные будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы, Рождество святителя Николая Чудотворца, а также другие знаменательные даты.

Основные праздники в августе и памятные даты

Какие праздники будут в августе / Фото ua.depositphotos.com

1 августа - День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

2 августа - День аэромобильных войск

5 августа - Международный день светофора

8 августа - День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя

9 августа - Международный день коренных народов мира

12 августа - Международный день молодежи

15 августа - День археолога

23 августа - День Государственного Флага Украины

24 августа - День Независимости Украины

28 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика

29 августа - День шахтера

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Автор: Кристина Кащавцева