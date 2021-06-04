Правильно выбранный матрас – залог хорошего самочувствия и здоровья. Слишком жесткое или мягкое изделие может нарушить здоровый сон. В результате утром человек будет чувствовать себя "разбитым", уставшим. Регулярное недосыпание приводит к снижению энергии в теле, рассеянности, плохому самочувствию. В конечном счете, нехватка сил может стать причиной депрессивного состояния и психических расстройств.

Преимущества и особенности беспружинных матрасов

Поэтому спальное место должно быть не только удобным и комфортным, но и качественным. Беспружинный ортопедический матрас оказывает эффективную поддержку позвоночника. Это отличный вариант для тех, кто страдает болями в спине. Ортопедический эффект достигается благодаря чередованию слоев наполнителя.

Преимущества, характерные для таких матрасов:

Легкость. Благодаря отсутствию пружин вес матраса минимальный. Это обеспечивает удобство переноски, транспортировки и очистки. Бесшумность. Поскольку изделие не предусматривает пружины, скрипеть попросту нечему. Даже после нескольких лет использования матрас не будет издавать неприятных звуков. Натуральность. Для наполнения беспружинных изделий используются преимущественно натуральные или отдельные категории искусственных материалов. Поэтому матрас не накапливает неприятных запахов, быстро проветривается и не вызывает аллергических реакций. Устойчивость к нагрузкам. Ортопедические матрасы выдерживают до 150 кг. Простота эксплуатации. Изделие нужно только периодически чистить. Даже после долгих лет использования начальные характеристики сохраняются. Натуральные наполнители невосприимчивы к температурным перепадам, поэтому даже если кровать расположена рядом с батареей, матрас не будет пересыхать. Комфорт. За счет ортопедических качеств можно решить многие проблемы с осанкой. Эстетичность. Беспружинные модели отлично вписываются в интерьер любой спальни, независимо от дизайна. Долговечность. При правильном использовании, своевременной очистке и соблюдении рекомендаций матрас прослужит не менее 10 лет. Большой выбор. Ассортимент достаточно большой, поэтому вы можете подобрать изделие под параметры любой кровати, в соответствии с индивидуальными требованиями. Ортопедические матрасы часто рекомендуются детям. Беспружинная конструкция способствует правильному формированию позвоночника малыша. Перед покупкой следует проконсультироваться с врачом.

Какой наполнитель выбрать?

От качества материала зависит долговечность изделия и комфорт:

Кокосовая койра. Это специальное волокно, добываемое после переработки околоплодника кокоса. Койру, как правило, комбинируют с латексом. Кокосовое волокно делает изделие более жестким и обеспечивает его долговечность. Латекс. Натуральный наполнитель, получаемый посредством переработки сока каучука. Преимущества латекса заключаются в мягкости и упругости. Этот наполнитель быстро восстанавливает форму и является одним из лучших вариантов для беспружинных матрасов. Пенополиуретан. Относится к категории искусственных материалов, характеризуется мягкостью и гипоаллергенностью. Пенополиуретановые наполнители долговечны и практически не изнашиваются. Синтетический латекс. Более жесткий, чем натуральный, но менее устойчивый к износу. Синтетический латекс – не самый лучший вариант для людей с большим весом. Мемори пена. Наполнитель с эффектом памяти, одна из особенностей которого заключается в «запоминании» контуров человека. Для таких матрасов характерна особенность быстро восстанавливаться после нагрузки.

При выборе беспружинного ортопедического изделия обратите внимание на качество. Верхний слой матраса должен быть натуральным, это обеспечит больший комфорт для спящего. Для защиты от пыли и влаги можно использовать дополнительный чехол.

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Автор: Иван Бойко