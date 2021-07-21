Болит, стреляет, мешает спать - симптомы отита, с которыми хоть раз в жизни сталкивался каждый.

Причина отита - бактериальная инфекция. Из-за этого может развиться воспаление или невралгия. Кстати, ячмень на глазу - не менее распространенное заболевание, и его тоже вызывают бактерии.

Люди, по хорошей традиции, обращаются за помощью в интернет, а не к врачу. Учитывая эту привычку, мы решили совместить приятное с полезным - попросили Шилкову Викторию Васильевну (детского и взрослого врача-отоларинголога) рассказать нам о том, почему появляется отит и что делать, если продуло ухо.

Продуло ухо - что говорит врач

Среди медиков такого понятия не существует. Это народная интерпретация заболевания, которое называется “отит”.

Виктория Васильевна дополняет:

Отит - это воспаление уха, оно делится на внешнее, среднее и внутреннее. Основные причины: травмы, царапины слухового канала, особенно, когда царапины делаются ногтем;

попадание бактериальной или грибковой инфекции, часто с водой в бассейне или водоёме;

серные пробки - при попадании воды они размокают, что приводит к снижению слуха и воспалению слухового канала.

Отит - причины возникновения

Евстахиева труба - канал, который идет от носоглотки и поддерживает давление внутри среднего уха. Кроме того, защищает барабанную перепонку от разрывов и громких звуков.

Читайте такжеНазвана опасность мяса и колбасы: угроза даже в минимальных порцияхПо словам Виктории Васильевны, средняя часть уха вентилируется через носоглотку. При воспалении в носу (аллергического, вирусного, бактериального, или хронических воспалительным процессах) и при утрудненном носовом дыхании нарушается вентиляция в ухе. Это приводит к воспалению слизистой среднего уха, барабанной перепонки, образованию жидкости в ухе, что со временем становится экссудатом, чаще всего в летнее время это связано с нырянием, купанием в водоемах и необходимости самопродувании ушей.

Также частой причиной летом есть перепады температуры в связи с кондиционерами, сквозняками. Следует не забывать о людях с хроническими воспалениями в ушах, вышеуказанные причины также приводят к обострениям.

Болит ухо - что делать и как не пропустить симптомы

Не стоит игнорировать следующие признаки:

боль в ухе, области уха;

снижение слуха;

высокая температура;

выделения из уха;

дискомфорт в ухе.

Так как причины и симптомы отита могут быть разными - лечение тоже отличается, и при неправильной тактике или при самолечении можно навредить. Учитывая, что ухо - это очень сложный орган, который выполняет слуховую и вестибулярную функции, лечить нужно правильно и в короткие сроки начинать лечение у доктора, чтобы не привести к осложнениям, которые могут быть необратимыми. Например: снижение слуха; поражение внутреннего уха; хронические воспалительные процессы в ухе. При сильных болях можно лишь принять обезболивающее и срочно обратиться к доктору.

Продуло ухо - что нельзя делать

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а именно:

не закапывайте в уши лекарственные препараты;

не используйте народные средства и спирт;

не пытайтесь прочистить слуховой проход ватной палочкой.

Будьте предельно осторожны, принимая душ - вода не должна попасть внутрь ушей. При ухудшении самочувствия и появлении новых симптомов, незамедлительно обращайтесь к ЛОР-у.

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Автор: Кристина Кащавцева