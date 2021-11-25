Black Friday – самая масштабная и самая ожидаемая распродажа в году. Несмотря на скидки до 70%, акция может оказаться бесполезной для покупателей. Рассказываем, как подготовиться к шопингу и не упустить выгодные предложения.

Начинаем шопинг вовремя

Распродажу всегда проводят в четвёртую пятницу ноября. Чёрная пятница 2021 выпадает на 26 ноября, но некоторые ритейлеры планируют предлагать скидки раньше. Купить товары по сниженным ценам получится с начала недели – с понедельника 22 ноября.

При этом максимальные скидки ожидаются 26 числа, начиная с полуночи. Придётся немного сдвинуть режим сна и заняться ночным шопингом. Ночь с 25 на 26 ноября – время, когда доступны лучшие из предложений. Максимальные скидки и достаточное количество товаров на складе, чтобы успеть сделать выгодные покупки.

Двигаемся по списку

Для многих Чёрная пятница – день импульсивных покупок. Такой подход абсолютно неправильный. К распродаже нужно готовиться. Подумайте, покупку каких вещей вы давно откладываете из-за высокой стоимости? Часто это крупная бытовая техника или новые дорогие гаджеты.

Скорее всего, на нужные товары будет действовать скидка. Узнать об этом можно заранее: составьте список и "пройдитесь" по интернет-магазинам, в которых могут продаваться выбранные вещи. Большая часть ритейлеров опубликовала условия распродажи ещё в сентября-октябре.

На специальных страницах можно найти информацию о том, на какие товары распространятся скидки. Странички с товарами из онлайн-каталога можно добавить в закладки браузера, чтобы быстро найти интересующие позиции, когда начнётся распродажа.

Ищем информацию о дополнительных плюшках

Распродажа на Чёрную пятницу часто сопровождается дополнительными предложениями от ритейлеров. Кроме скидок, можно получить бесплатную доставку, неплохой кэшбэк или сопутствующий товар в подарок.

Информация о "плюшках" также публикуется на специальных страницах в интернет-магазинах, в социальных сетях или отправляется пользователям в e-mail рассылках. Так что перед акцией стоит подписаться на рассылку от интересующих магазинов и начать следить за ними в Instagram.

Сравниваем цены до начала распродажи

Чёрная пятница в Украине не всегда сопровождается честной игрой со стороны ритейлеров. Чаще это касается небольших магазинчиков и малоизвестных брендов. Крупные сетевые представители не станут рисковать имиджем ради одноразовой прибыли, но проверять стоит всех.

У вас уже есть список интересующих товаров и магазинов, в которых их можно купить. Теперь остаётся отследить динамику изменения цен. Проверьте, сколько стоил нужный товар до начала распродажи – хотя бы за неделю, а потом сравните стоимость с ценой по скидке. Иногда магазины специально повышают цену перед распродажей, а когда начинается акция – снижают до начального уровня.

Используйте перечисленные рекомендации, как руководство к действию во время шопинга, и Black Friday 2021 точно станет днём удачных покупок.

Автор: Иван Бойко