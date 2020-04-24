Программа ответственного отбора поставщиков лесных орехов в рамках сотрудничества Ferrero с Earthworm Foundation

Компания Ferrero рада сообщить о своем сотрудничестве с Earthworm Foundation - некоммерческой организацией, ориентированной на усовершенствование цепочек создания стоимости и отбора поставщиков лесных орехов для производства продукции. Лесной орех - ингредиент, входящий в состав большинства продуктов компании Ferrero; будучи крупнейшим потребителем лесного ореха, компания стремится внести свой вклад в обеспечение устойчивых изменений на протяжении всей цепочки создания стоимости лесного ореха.

Фонд Earthworm Foundation провел аудит программы Ferrero по ответственному отбору поставщиков лесного ореха, для чего было предпринято в том числе и три рабочих визита в Турцию и Италию. Это позволило определить основные проблемы и лучше понять действующую программу Ferrero, в которую входит команда из 120 человек, ежедневно работающих с фермерами с целью внедрения лучших социальных и сельскохозяйственных практик.

Рабочие визиты продолжительностью четыре дня проходили в период сбора урожая на восточном и западном черноморском побережье Турции. За это время, с целью более глубокого понимания социальных проблем, касающихся сбора лесного ореха, сотрудники Earthworm Foundation и компании Ferrero побеседовали с фермерами, сезонными рабочими, агентами по поиску персонала, главами поселений, а также местными партнерами по проекту и прочими участниками цепочки создания стоимости.

Многое из того, что удалось узнать в ходе таких визитов и бесед, подтвердило наличие социальных проблем у большинства цепочек поставок сырья на международном рынке. Но вместе с тем были отмечены и примеры удачного опыта, в частности образовательные проекты для детей и инициативы, позволяющие рабочим снизить свои расходы на проживание.

На основе полученных данных были предложены конкретные меры, которые будут способствовать реализации возможностей и решению проблем, связанных с цепочкой создания стоимости лесных орехов. Данные меры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений компании Ferrero с ключевыми стейхолдерами цепочки создания стоимости лесных орехов - это правительства, поставщики, фермеры и неправительственные организации, - а также выработке эффективных комплексных решений, с тем чтобы наши социальные эксперты смогли обеспечить максимальную поддержку фермерским хозяйствам.

В следующем году мы продолжим тесно сотрудничать с фондом Earthworm Foundation для проработки нашего подхода к ответственному отбору поставщиков лесных орехов с целью его внедрения на местах совместно с фермерами-ореховодами и другими участниками рынка. Важнейшее значение для нашей совместной работы будут иметь идеи инноваций и создания стоимости для дальнейшего устранения первопричин выявленных проблем и обеспечения непрерывного усовершенствования экологических и социальных практик в рамках цепочки создания ценности.

По словам директора по производству фонда Earthworm Foundation Бориса Сарабера, как и в случае с производством любого сельскохозяйственного продукта, в цепочке поставок лесного ореха могут проявляться различные экологические и социальные проблемы. «Наша роль, как и роль всех наших членов, заключается не только в оценке действий, но и в практической работе по поиску решений на местах и, что немаловажно, в том, чтобы занять критическую позицию и ясно понимать меры, способные обеспечить глубокие и устойчивые изменения. Мы рады сотрудничать с компанией Ferrero и будем продолжать поддерживать их в стремлении к достижению устойчивых результатов».

Основываясь на полученных рекомендациях и выводах, компания Ferrero и фонд Earthworm Foundation будут проводить совместные работы для масштабной оценки производственного ландшафта и изучения сотрудничества с другими участниками с целью обеспечения устойчивости в отрасли, на наше общее благо. Мы также будем налаживать контакты с поставщиками для того, чтобы и они могли быть драйверами перемен в цепочке создания стоимости.

«Одним из принципов работы компании Ferrero является стремление к постоянному совершенствованию. Наша цель - неотступно следовать устойчивому подходу с учетом текущих экономических, социальных и экологических условий», - заявил Марко Гонсалвес, Ferrero’s Chief Procurement & Hazelnut Company Officer. «Сотрудничество с Earthworm Foundation потребует от нас серьезной совместной работы по разработке стратегических решений с целью обеспечения долгосрочного влияния на цепочку создания стоимости в секторе лесных орехов».