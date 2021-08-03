Пятница 13 - неблагоприятный день / depositphotos.com

Астрологи говорят, что пятница 13 - это неблагоприятный день для каких-то начинаний или серьезных поступков.

Этот день августа будет опасным, потому что Луна и Воздух окажутся в соединении. Так, многие знаки Зодиака могут столкнуться с рядом проблем - в работе, общении с окрущающими, в самоорганизации. Также могут возникнуть проблемы с финансами. 

Луна под воздействием стихии Воздуха поможет проще относиться к возникающим проблемам, но это не избавит нас от неурядиц. Будьте осторожнее в этот день, следите за словами и мыслями. Не желайте никому зла и излучайте позитив.

Как избежать проблем в пятницу 13:

  1. Не брать и не давать денег в долг
  2. Не выходить в этот день на новую работу
  3. Не подписывать контракты и договора, даже если они сулят большую выгоду
  4. Не путешествовать
  5. Не рассказывать о своих снах
  6. Не ссориться и не вступать в конфликты 
  7. Не вступать в брак
  8. Не сажать деревьев 
  9. Не начинать новые дела
  10. Не паниковать и не позволять суевериям испортить вам настроение

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Автор: Диана Могилевич