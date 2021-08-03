Пятница 13 - неблагоприятный день / depositphotos.com
Астрологи говорят, что пятница 13 - это неблагоприятный день для каких-то начинаний или серьезных поступков.
Этот день августа будет опасным, потому что Луна и Воздух окажутся в соединении. Так, многие знаки Зодиака могут столкнуться с рядом проблем - в работе, общении с окрущающими, в самоорганизации. Также могут возникнуть проблемы с финансами.
Луна под воздействием стихии Воздуха поможет проще относиться к возникающим проблемам, но это не избавит нас от неурядиц. Будьте осторожнее в этот день, следите за словами и мыслями. Не желайте никому зла и излучайте позитив.
Как избежать проблем в пятницу 13:
- Не брать и не давать денег в долг
- Не выходить в этот день на новую работу
- Не подписывать контракты и договора, даже если они сулят большую выгоду
- Не путешествовать
- Не рассказывать о своих снах
- Не ссориться и не вступать в конфликты
- Не вступать в брак
- Не сажать деревьев
- Не начинать новые дела
- Не паниковать и не позволять суевериям испортить вам настроение
Вас также могут заинтересовать новости: