В народе пятницу 13 числа считают неблагоприятным днем.

Астрологи говорят, что пятница 13 - это неблагоприятный день для каких-то начинаний или серьезных поступков.

Этот день августа будет опасным, потому что Луна и Воздух окажутся в соединении. Так, многие знаки Зодиака могут столкнуться с рядом проблем - в работе, общении с окрущающими, в самоорганизации. Также могут возникнуть проблемы с финансами.

Луна под воздействием стихии Воздуха поможет проще относиться к возникающим проблемам, но это не избавит нас от неурядиц. Будьте осторожнее в этот день, следите за словами и мыслями. Не желайте никому зла и излучайте позитив.

Как избежать проблем в пятницу 13:

Не брать и не давать денег в долг Не выходить в этот день на новую работу Не подписывать контракты и договора, даже если они сулят большую выгоду Не путешествовать Не рассказывать о своих снах Не ссориться и не вступать в конфликты Не вступать в брак Не сажать деревьев Не начинать новые дела Не паниковать и не позволять суевериям испортить вам настроение

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Автор: Диана Могилевич