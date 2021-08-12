Сочетание пятницы и числа 13 внушает страх даже далеким от суеверий людям.

Вторая пятница в августе 2021 года выпадает на 13-ое число. Такое сочетание пугает многих людей, ведь о нем существует множеством примет и суеверий. Такая дата считается несчастливой и неблагоприятной для начинаний. По самым старым поверьям, в пятницу 13 слетаются на землю ведьмы и нечисть.

Однако ночь 13 августа отметится прекрасным астрономическим явлением – звездопадом Персеиды. УНИАН рассказывал, как загадать желание в звездопад, чтобы оно обязательно исполнилось.

Пятница 13 – что нельзя делать

Сегодня нельзя играть свадьбу, иначе такая семья быстро расстанется.

Нельзя давать и брать деньги в долг, иначе в будущем будут финансовые проблемы.

В этот день лучше не покидать дом и не отправляться в дальнее путешествие.

Нельзя ссориться и ругаться. Даже небольшая разборка в этот день перерастает в громкий скандал.

13 числа в пятницу нельзя стричь и красить волосы.

Перестилать постельное белье в этот день – не к добру.

Однако слишком сильно боятся мистическую дату не нужно, ведь большинство страхов – у нас в голове. Постарайтесь расслабиться и не брать в голову дурные мысли. Встречайте окончание недели с улыбкой.

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Автор: Екатерина Пулатова