По оценкам, 100 миллионов человек во всем мире ежедневно употребляют кальян. Еще в 2011 году эти показатели были в разы меньше, но сегодня тенденция потребления растет. Кроме того все больше некурящих переходят на употребление табака, в том числе и с помощью кальяна. Распространение использования этого дымного агрегата постоянно увеличивается и все больше молодых людей подвергают себя рискам, связанным с курением кальяна. Растет количество потребителей среди подростков – учащихся старших классов. Также стоит обратить внимание на увеличение количества домашних пользователей. Это обусловлено тем, что нет жесткой политики регулирования потребления наргиле, и купить кальян не составит труда.

Поскольку из-за доступности дымных агрегатов растет их использование и в интернет-магазине ДуДа есть возможность обзавестись этим девайсом для домашнего использования. В каталоге представлен большой ассортимент кальянов на любой вкус. Здесь вы найдете устройства от производителей из Европы – Германии и Нидерландов, Украины и Китая. Выберите экземпляр, который больше всего вам нравится, и купите его по доступной цене. Однако не забывайте о здоровье и не увлекайтесь употреблением кальянов.

Цена использования кальянов

Несмотря на то, что кальян существует уже тысячелетие, на данный момент проведено не так много исследований о его воздействии на организм. Однако полученные результаты говорят только о том, что потребление кальяна сопряжено с рисками для здоровья. Причина в табаке, который является основным источником дыма как в кальяне, так и в сигаретах. При курении наргиле пользователи подвергаются воздействию многих тех же токсичных соединений и побочных продуктов, что и потребители сигарет. Однако за один сеанс они получают их в значительно более высоких концентрациях, что на самом деле может ухудшить состояние здоровья.

Содержание никотина – основного источника табачной зависимости - в кальяне сильно варьируется, так как оно зависит от типа используемого табака. Важно отметить, что вдыхаемые объемы вызывают беспокойство, потому что они доставляют большое количество опасных химикатов за сеанс по сравнению с сигаретами. Исходя из вышеупомянутых соображений, использование кальяна представляет для курильщика такой же или даже более высокий риск, как курение сигарет. Несмотря на различия в распространенности кальяна среди различных групп населения, очевидно, что в целом за короткий период наблюдается резкое увеличение его использования. Исследования должны в дальнейшем помочь в понимании и оценке тенденций употребления, социально-демографических характеристик и рисков для здоровья среди различных групп населения, подвергающихся воздействию кальяна. А это в конечном итоге приведет к формированию новой – более строгой политики, особенно той, которая регулирует использование кальяна среди очень уязвимых групп населения.

Автор: Иван Бойко