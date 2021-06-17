Важным нововведением этого года стала обязательная регистрация на бесплатные дни фестиваля.

Близится одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого года Atlas Weekend 2021. В этом году фестиваль пройдет с рядом изменений, о которых мы и расскажем нашим читателям.

Читайте такжеAtlas Weekend Friends Edition: кого послушать на фестивале в этом годуИтак, первым делом стоит отметить, что музыкальный фестиваль Atlas Weekend в обычном формате перенесли на 2022, объявив, что хедлайнеры вроде Twenty One Pilots, Placebo и т.д. также переносятся. Зато организаторы решили провести в те же даты - с 5 по 11 июля - фестиваль Atlas Weekend Friends Edition 2021 в обновленном формате. Ключевая особенность - отсутствие именитых зарубежных хедлайнеров.

Тем не менее, в лайн-апе все же есть несколько иностранных имен: например, гуру танцевальной музыки из Великобритании Fatboy Slim, оппозиционная российская экспериментальная группа Shortparis, эпатажный эстонский рэпер Tommy Cash, романтические латыши Brainstorm, белорусский рэпер ЛСП, его соотечественники Ляпис-98 и NizKiz, и еще несколько имен из стран ближнего зарубежья.

Еще одним важным нововведением этого года стала обязательная регистрация на бесплатные дни фестиваля. Да, их в этом году будет целых два. 5 и 6 июня пройдут с одинаковым лайн-апом артистов и предварительной регистрацией. Это делается для того, чтобы избежать большой толпы в первый день и выдержать карантин требования по количеству посетителей. Важно, что даже если у вас есть абонемент на все дни, попасть на территорию фестиваля 5 или 6 июля можно будет только при наличии отдельного билета на первые дни. Заполнить анкету и получить билет можно по этой ссылке.

Актуальные цены:

абонемент на все дни - от 2200 грн за FAN и 5200 за VIP;

однодневный билет - от 850 грн за FAN и 2400 за VIP;

трехдневный билет - от 1700 грн за FAN и 4050 за VIP.

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Автор: Ольга Броскова