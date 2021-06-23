Завершение ретроградного движения Меркурия упростит для Тельцов общение с людьми.

Уже сегодня Меркурий к своему директному движению. Когда планета избавится от ретроградности, начнется новый благоприятный период, утверждают астрологи.

Овен

Меркурий вдохнет в Овнов новые силы и энергию. Для вас начнется время перемен, когда можно будет уделить больше ресурсов своим желаниям, а не обязанностям.

Завершение ретроградного движения Меркурия упростит для Тельцов общение с людьми. К вам вернется обаяние и харизма. Постарайтесь делать добро другим людям, и это обязательно вознаградится.

Близнецы

К Близнецам вернется их проницательность. С 23-го июня вам начнут возвращать старые долги.

Рак

Ракам стоит максимально активизироваться в деловой сфере и в работе. Наступает время исправления ошибок.

Лев

Львы снова станут сильными и самостоятельными. Больше не придется просить никого о помощи в трудные минуты. Меркурий вернет им мощную интуицию. Не упускайте возможности.

Дева

Девы загорятся новыми амбициями, и, возможно, наконец, смогут сдвинуться с мертвой точки и вывести карьеру в гору.

Весы

Весы обретут оптимизм и веру в себя. Никто и ничто не сможет остановить их личностный и финансовый рост с 23 июня.

Скорпион

Меркурий в прямом движении поможет Скорпионам выбраться с черной полосы на белую. Это свойственно всем сферам жизни. Оборонительную позицию можно будет сменить на нападение. Для людей этого Знака Зодиака наступает время физической и интеллектуальной активности.

Стрелец

Стрельцов с 23-го июня ждут приятные путешествия. Неожиданные хорошие новости смогут существенно улучшить качество вашей жизни.

Козерог

Меркурий ждет от Козерогов активных действий и непоколебимой веры в успех. Для вас наступает время, когда нужно задействовать свой скрытый потенциал.

Водолей

Водолеям будет одинаково везти как в любви, так и с финансами. Можно отправляться в дальние поездки, в отпуск, менять обстановку или фокусироваться на нерешенных проблемах.

Рыбы

Рыбы станут более счастливыми и позитивными. Меркурий заберет у них сомнения, страхи, негативные эмоции и поможет заблокировать плохие воспоминания. Неудачи, которые произошли с ними недавно, станут подспорьем к успеху в новых делах.

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Автор: Иван Бойко