Режиссер болел коронавирусом.

Режиссер "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов умер от коронавируса. О том, что он заразился, стало известно 26 июня. При этом уточнялось, что болезнь протекает в легкой форме.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

В большом кино в качестве актера Меньшов дебютировал в 1972 году в главной роли в драме Алексея Сахарова "Человек на своем месте". Всего на его счету около 120 ролей.

Режиссерский дебют состоялся в 1976-ом музыкальным фильмом "Розыгрыш" по сценарию Семена Лунгина. Потом были "Москва слезам не верит", которая в 1981 году получила "Оскар", а также "Любовь и голуби" , "Ширли-мырли" и другие.

Отметим, что в 1981-м режиссер стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит".

Напомним, в феврале 2018 года Министерство культуры Украины внесло Владимира Меньшова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства.

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Автор: Ольга Броскова