В августе этого года в Черновицкой области проходил необычный благотворительный фестиваль для детей с трудной судьбой "Буковинська мрія". Один из волонтеров мероприятия, Роман Косинский, рассказал о том, почему важно поддерживать такие инициативы и воплощать мечты обездоленных детей.

Более 60 лет назад Генеральная Ассамблея ООН провозгласила международную декларацию о правах ребенка. Однако, в нашей стране, дети являются одним из самых уязвимых слоев общества и иногда остаются лицом к лицу со сложными жизненными проблемами, равнодушием и жестокостью взрослых. К сожалению большая часть родителей сами находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут или не хотят уделять должное внимание не только воспитанию, а даже простым вещам - любви к своим детям.

На помощь таким детям приходит Благотворительный Фонд "Я будущее Украины", который во главе с черновицкой волонтеркой, победительницей премии "Женщина Украины 2020" в номинации "социальный вклад", Мартой Левченко, ежегодно организует детский благотворительный фестиваль "Буковинська мрія". С 23 по 30 августа Фондом с помощью неравнодушных волонтеров, среди которых были Роман со своей женой, организовали лагерь для детей, чьи родители не могут или не хотят заниматься детством своих дочерей и сыновей. Около 200 детей со всех уголков Украины поселились в комплексе Мигово в самом сердце Карпат и провели 7 дней с качественным 6-разовым питанием, развлечениями и настоящим отдыхом. Кроме этого, нынешний фестиваль был тематическим - речь шла именно о правах ребенка. Поэтому с малышами постоянно работали соответствующие специалисты и волонтеры. Традиционно к проекту присоединилась Национальная полиция Черновицкой области, сотрудники которой проводили различные мастер классы. В фестивале приняли участие около 500 детей, которые живут в сложных условиях или в интернатах. Для них подготовили подарки - необходимую для обучения канцелярию и рюкзачки в школу. Заметим, что фестиваль проводится уже 13 лет подряд.

"Последние 2 года определенные обстоятельства внесли изменения в наш обычный график жизни. Но ни при каких условиях мы не должны забывать о поддержке и помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Уже традиционно я, моя жена и мои товарищи-волшебники поддерживаем "Буковинську Мрію" и детишек, которые написали свои письма-желания. Мы вместе с другими волшебниками со всей страны, как можем, стараемся воплощать в жизнь эти детские мечты. Каждый год до глубины души меня волнуют детские трагедии, с которыми мы здесь сталкиваемся. Иногда не верю, что такое существует в нашей стране и в наше время. Но имеем то, что имеем. Поэтому мы не можем стоять в стороне! Если у каждого из нас день будет начинаться и заканчиваться добрыми делами, то этот мир действительно станет немного лучше. А этот мир - это место, где мы с вами живем и где будут жить наши дети". Дети не должны бороться за свое детство!", - говорит пан Роман.

Роман Косинский - руководитель территориального подразделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в Киевской области. Уже 20 лет эта организация представляет и защищает интересы малого, среднего и крупного бизнеса всех ключевых секторов экономики по всей Украине.

"Мы не только ставим галочку в карму, помогая материально. Мы еще и стараемся уделять внимание лично детям, которые нуждаются в нашей помощи. Мы ежегодно живем на "Буковинской мечте", моя жена и дети общаются с участниками. Мы следим за тем, как складывается у них жизнь. Мы постоянно поддерживаем контакт, они нам звонят, иногда даже ночью — поделиться радостью или проблемным вопросом. Мы становимся настоящими друзьями. И я благодарен за такую возможность", — рассказывает Роман.

Таким образом, делаются сверхважные шаги для воплощения мечтаний обездоленных детей. Они пишут письма-мечты, где описывают свои самые сокровенные желания, а организаторы становятся теми волшебниками, которые и воплотят их в жизнь.

Вместо эпилога субъективно: за годы журналистской деятельности встречалась с разными ситуациями. Как-то в перинатальном центре акушерка рассказала: через них приходят разные роженицы - кто-то сознательно отказывается от детей; кто-то не может ими заниматься из-за нарко- или алкозависимости. Но дети, которым они помогают прийти в этот мир, для них одинаково прекрасны. Они беззащитны и искренни. И обязанность взрослого заботиться о том, чтобы они были ухожены и счастливы. И тогда мир станет лучше. Кажется, эта акушерка точно бы нашла с такими волонтерами-единомышленниками Марты, общий язык - мир действительно становится лучше от самого осознания, что людям не безразлична судьба чужих детей. Ведь иногда речь идет даже не о финансовой помощи, а просто о внимании, которого многие из них в силу тех или иных обстоятельств лишены. "Давайте просто помнить об этом, приобщаться к таким инициативам и рассказывать о них другим", - Роман Косинский о ежегодном, тринадцатом благотворительном фестивале "Буковинская мечта", который недавно состоялся в ГТК "Мигово", что в Черновицкой области.

Автор: Иван Бойко