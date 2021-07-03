Считается, что роса и родниковая вода на Ивана Купала дарит здоровье и красоту.

7 июля в Украине отмечается Ивана Купала – мистический праздник, который сочетает христианские и языческие обычаи. Ночь на Ивана Купала считается таинственной и полной загадок. Многие обряды этого праздника связаны с водой, огнем и травами.

Ивана Купала - обряды

Вода в эту ночь наделяется чудесными свойствами. Считается, что она дарит людям молодость, здоровье и красоту. С утра 6 июля молодежь умывала росой лицо и руки, чтобы не было болезней и прыщей. Умыться также можно водой из колодца или источника.

Читайте такжеАстрологи рассказали, как покорить мужчину согласно его знаку ЗодиакаДевицы совершали приворот на купальскую росу. Для этого росу собирали в новую посуду, из которой никто не пил. После этого девушка вставала лицом на восход и читали заговор: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Заговариваю я, Божия раба (имя), воду с Креста, росу с куста. Как эта роса на солнышке сохнет, высыхает, так пусть обо мне, Божией рабе (имя), мой муж дохнет и вздыхает. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь." После этого росу вливали в напиток и давали выпить мужчине.

В купальскую ночь девушки плели венки из диких цветов и трав. Перед заходом солнца венки пускали плыть по воде и загадывали желание. Если венок уплыл далеко, то девушка выйдет замуж и желание исполнится. Вернется назад – желание не сбудется. Если начнет тонуть, значит, суженый обманет или изменит. Если венок остановится на воде, то год будет без забот и проблем.

Чтобы излечить тяжелый и долгий недуг, в купальскую ночь проводили специальный обряд. Для этого ношеную рубашку больного кидали в праздничный костер для полного сожжения.

Можно ли купаться на Ивана Купала

Поскольку вода в эту дату обладает особенной силой, на Ивана Купала часто проводят праздничные купания. Однако ночью купаться в природном водоеме нельзя. Купание в темное время суток опасно для жизни, ведь в темноте можно не разглядеть ветку или дно реки.

Вторая причина кроется в народных верованиях. В купальскую ночь на землю выходят все злые духи и лешие, и могут утащить купающихся в чащу. Поэтому окунаться в реки и озера рекомендуется с утра и до захода солнца.

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Автор: Екатерина Пулатова