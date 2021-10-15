Уборка после ремонтно-строительных работ — первостепенная задача, которую нужно решить собственнику помещения. Нужно оттереть окна и рамы, запачканные подтеками строительного материала, отмыть пол, вынести мусор, избавиться от пыли посредством влажной уборки. Поэтому многие задумываются о том, чтобы воспользоваться услугами клининга. Популярность этих компаний сильно выросла. В чем причина? Почему профессиональная уборка после ремонта заказывается чаще? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Причины повышения спроса на профессиональный клининг

В 2021 году количество новой недвижимости существенно возросло, строительные компании активно возводят новостройки разных масштабов, а жители приобретают жилые объекты. Все это положительно сказалось на популярности клинеров, спрос на их услуги тоже вырос. Причины тому просты. Перед началом эксплуатации помещений, после строительно-ремонтных работ, собственникам проще обратиться в клининговую компанию, потому что не придется тратиться на все материалы и оборудование. Нужно только вызвать мастеров, они привезут все, что нужно, и выполнят работы за короткое время. Кроме того, обычно клинеры в компаниях, таких как Уборка 24, имеют специальную подготовку и большой опыт.

Сложности уборки после ремонта

После проведения ремонтных работ в новом помещении сразу порадоваться новой обстановке не получится. Чтобы комнаты были пригодны для эксплуатации, требуется большая подготовка. Прежде всего, собственнику нужно оценить стоимость уборки помещения после ремонта, потом учесть, что для работ понадобятся:

Большой запас мешков для мусора.

Пылесос, лучше профессиональный.

Вёдра, тряпки для разных целей, швабра.

Нужно заранее запланировать время для работы в помещении. Также собственнику придется потратить средства на безопасную и качественную бытовую химию. Дополнительно следует приобрести растворители, так как краска и прочие следы строительных материалов, как правило, легче всего отмываются именно этими химическими составами. Заранее приобретаются перчатки для защиты рук и ватно-марлевые повязки, чтобы уберечь дыхательные пути от проникновения строительной пыли. Процедура уборки проводится поэтапно, порядок следующий:

Сначала собирается мусор — сперва крупный, затем мелкий.

Вытирается пыль по принципу сверху вниз.

Все поверхности очищаются от загрязнений после строительных работ.

Организуется влажная обработка поверхностей, если нужно, процедура проводится не один раз.

Чтобы привести в порядок новое помещение, нужно затратить много времени и потратиться. Уборка квартиры после ремонта силами клининговой компании обойдется дешевле. Также не нужно тратить силы и заниматься покупкой всего необходимого. Появившееся время собственник помещения может посвятить разработке интерьера, выбору мебели в новый дом или решению других, более приоритетных задач.

Автор: Григорий Бондарь