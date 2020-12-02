В Одесском порту завершается реконструкция первой очереди транспортной эстакады. Ключевой элемент сооружения - пилон вантового моста, который стал памятником архитектуры и визитной карточкой Одессы, уже радует взгляды туристов солнечными оттенками свежей краски. В настоящее время подрядчик завершает весь комплекс работ на 150-метровом металлическом пролете моста. Уже зачищены и окрашены оба пояса перильного ограждения, смонтированы пояса усиленной конструкции барьерного ограждения, выполнена замена покрытия проезжей части с устройством выравнивающих слоев. Строителям осталось только положить асфальт и завершить покраску металлической части над контактной сетью железнодорожных путей.

- Своевременное финансирование работ, добросовестность подрядчика и сухая, относительно теплая погода способствуют тому, что до Нового года мы сделаем сами себе подарок - введем в эксплуатацию автомобильную проходную со стороны Военного спуска, - говорит Руслан Сахаутдинов, начальник администрации порта. - Единственная сложность, которую нам еще предстоит преодолеть, это покраска нижней части пролетного моста, которая нависает над несколькими нитями электрофицированных железнодорожных путей Станционного парка железнодорожной станции «Одесса-порт». Для этого необходимо четкое планирование как движения поездов по определенным временным «окнам», так и особая технология выполнения работ по реконструкции.

Р. Сахаутдинов отметил, что первая очередь эстакады порта была сдана в эксплуатацию в 1998 году. За два с лишним десятка лет эксплуатации, сооружение ни разу капитально не ремонтировалось, пилон высотой 51 метр не красился, а ванты, металлический пролет и перильные ограждения покрылись во многих местах ржавчиной. Неприглядный вид моста не лучшим образом сказывался на имидже порта и Одессы в целом, поскольку сооружение расположено под колоннадой Воронцовского дворца, где постоянно много туристов. Договор на реконструкцию первой очереди эстакады был заключен администрацией порта в 2016 году, но по ряду причин не выполнялся.

- В 2020 году наша команда обеспечила возобновление работ по реконструкции объекта и в данный момент они близки к завершению, - отметил начальник администрации порта. - В следующем году планируем начать капитальный ремонт 3-й очереди эстакады. Это самая длинная мостовая конструкция - 2200 метров, и наиболее уязвимая с точки зрения условий эксплуатации в агрессивной атмосферной среде. Большая ее часть выполнена из железобетона, а железобетон требует жесткого графика ремонтов, который, к сожалению, в последние годы не выполнялся из-за отсутствия финансирования.

Справка: Транспортная эстакада в Одесском порту была построена в 1996-2009 гг. Сооружение включает 6 мостов (очередей), общей протяженностью 6,4 км. На реализацию проекта были потрачены средства, эквивалентные $ 109 млн. Основное назначение путепровода - разгрузить городские улицы от большегрузного транспорта, улучшить экологическую обстановку в историческом центре Одессы и обеспечить развитие мощностей порта по перевалке контейнерных грузов.

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Автор: УНИАН