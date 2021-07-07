Ведущий Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин озвучил одного из главных героев мультфильма "Монстры на каникулах. Трансформания ", волка Вейна.

На своей официальной странице в Facebook, ведущий Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин, опубликовал фотографию со студии звукозаписи, которой заинтриговал фолловеров.

Как говорится в посте, Руслан стал украинским голосом главного героя популярного мультфильма "Монстры на каникулах.Трансформания ", волка Вейна. Анимацию зрители увидят только осенью, 21 октября, однако уже сейчас ведется активная подготовка к премьере. В официальном трейлере показано, как волк Вейн сбрасывает с себя мех и превращается в мужчину с бородой - просто копия нашего Сеничкина. По сюжету, в отеле Трансильвания все идет наперекосяк, и привычные нам персонажи: Вейн, Дарк и тд, при странных обстоятельствах превращаются в людей... Теперь героям придется объединить свои силы, чтобы вернуть все назад, пока не поздно.

Чтобы полностью войти в роль, ведущий даже подобрал образ, идентичный тому, в котором его персонаж появится на экранах. Это голубая рубашка с коротким рукавом, стильный полосатый галстук и темные брюки.

Подписчики Сеничкина сразу заметили поразительную схожесть с Вейном:

"Персонаж, как с Вас ПИСАНЫЙ"

"Ой, рубашки и галстуки одинаковые. Вот это вошел в образ !! "

"Трансформация не то слово! Сходство с персонажем на все 100%"

Единственное, что удалось узнать со слов Сеничкина, что на этот раз его персонажа будет еще больше. Также, ведущий поделился впечатлением после дубляжной работы: "Ой, что это будет ... 4:00 дубляжа, вышел мокрый ...)) Но таааак насмеялся. Эта история будет ля-бомба! :))) Напомним, что это продолжение его большой роли Вейна в мультсериале. Ранее, ведущий озвучил персонажа в третьей части "Монстры на каникулах", он был отцом детей-волчат. Интересно, как они выросли.

Премьера "Монстров на каникулах. Трансформания " уже этой осенью, 21 октября. Следите за новостями.

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Автор: Иван Бойко