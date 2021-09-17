Рекорд зафиксирован во время традиционного празднования Октоберфест в Киеве. Длина рекордного хот-дога составляет 1,83м, а общий вес - 24 кг.

После официальной части фиксации рекорда все желающие имели возможность попробовать авторское блюдо. Символично, что в рекордном хот-доге основным ингредиентом стала классическая сосиска "Премьера". Именно с нее, более 14 лет назад, начался путь самых мясных Украинских сосисок и колбасок Mr.Grill в хот-догах на АЗС.

Натуральное фермерское мясо: говядина, свинина, куриное филе и пряности создают вкус который мы помним с детства. Благодаря инновационной гриль-технологии в сочетании с шоковой заморозкой изготовлено сосиску без ММО (мясо механической обработки), консервантов и вредных добавок.

Напомним, что 2015 году группа компаний Premier FOOD с ТМ Mr.Grill уже устанавливала рекорд самого большого хот-дога с размером 1,17м и весом 19,5 кг. Группа компаний Premier FOOD - признанный национальный лидер в области фуд сервиса. Сейчас компания производит в среднем 10 млн хот-догов и 3 млн бургеров в месяц торговой марки Mr.Grill, которые можно попробовать на АЗС, стрит фуде и в розничных сетях.

Сертификат вручили основателю и директору группы компаний Premier FOOD Виталию Войтовичу.

Автор: Григорий Бондарь