Люксембург, 10 декабря 2020 г. – В преддверии пятой годовщины принятия Парижского соглашения (принято 12 декабря 2015 г.) Ferrero рада сообщить, что независимая организация SBTi (Science Based Targets initiative, https://sciencebasedtargets.org/) ратифицировала недавно опубликованные цели Ferrero по климату: к 2030 году вдвое сократить все выбросы от собственной производственной деятельности и снизить выбросы на 43% на каждую тонну производимой продукции. По обеим целям 2018 год является базовым. SBTi также подтвердила, что цель Ferrero по сокращению выбросов от собственной производственной деятельности соответствует главной задаче Парижского соглашения - ограничению глобального потепления 1,5 °C.

Science Based Targets Initiative - совместный проект авторитетных международных организаций: CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) и World Wide Fund for Nature (WWF). На сегодняшний день свыше 1000 компаний по всему миру присоединились к этой ведущей международной инициативе. Цель в рамках ограничения глобального потепления в 1,5 °C, поставленная перед собой Ferrero, - самая амбициозная из всех ныне заявленных SBTi.

Для достижения первой цели Ferrero разработала план по сокращению выбросов, связанных с деятельностью фабрик, складов и основных офисов. В своей международной деятельности Ferrero берет курс на переход на электроэнергию, вырабатываемую только на основе возобновляемых источников. Ferrero уже добилась этого в Европе, где электроэнергия, закупаемая в энергосистеме, в 100% случаев сертифицирована как полученная из возобновляемых источников. В мировом же масштабе электроэнергия, закупаемая сегодня Ferrero, сертифицирована как полученная из возобновляемых источников в 64% случаев. Для достижения второй цели - снижения выбросов на 43% на каждую тонну производимой продукции - Ferrero будет вести работу вместе с со своими поставщиками, пересматривая решения в пользу снижения выбросов углекислого газа и разрабатывая новую продукцию.

«Мы гордимся тем, что, получив одобрение SBTi, сможем подключиться к общей работе компаний, осуществляющих последовательную, научно обоснованную деятельность по борьбе с изменением климата. Наша обязанность как отрасли - стать частью этого процесса за счет ограничения собственных выбросов и совместной работы с партнерами в нашей цепочке поставок», - отметил директор по устойчивому развитию Ferrero Марио Абрё. «Благодарим SBTi за оценку наших климатических целей и признание нас в числе компаний, которые ставят перед собой самые амбициозные цели».

«Поздравляем Ferrero с постановкой целей, соответствующих самой амбициозной цели Парижского соглашения - ограничению глобального потепления 1,5 °C», - отметила Синтия Каммис, директор службы Private Sector Climate Mitigation в WRI - одного из партнеров инициативы Science Based Targets. «Ставя перед собой актуальные и научно обоснованные цели, Ferrero заявляет о себе как о лидере в секторе переработки пищевых продуктов и напитков, настроенном на переход к экономике с нулевыми выбросами».

Следуя принципам прозрачности, Ferrero будет регулярно отчитываться о работе по достижению поставленных целей на сайте: www.ferrerosustainability.com и в ежегодном Отчете об устойчивом развитии Ferrero. Компании должны ежегодно докладывать SBTi о своих выбросах, а также о проделанной работе по достижению поставленных целей.

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Автор: УНИАН