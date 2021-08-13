По словам эксперта, мастурбация даже может принести пользу в отношения партнеров.

Вопрос о том, является ли мастурбация нормальной в отношениях, часто волнует и мужчин, и женщин.

Так, по словам сексолога Натальи Ежовой, в этом нет ничего плохого, пишет Obozrevatel. Главное - сочетать самоудовлетворение с сексом с любимым человеком. Более того, по словам эксперта, мастурбация даже может принести пользу в отношения: человек, умеющий удовлетворить сам себя, легко объяснит, что хочет получить от своего партнера.

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"Надо знать важную вещь: норма – сочетание самоудовлетворения и секса с постоянным партнером, не норма – замена нормальных сексуальных отношений в паре мастурбацией. Также ненормально, когда человек получает оргазм только при мастурбации. С научной точки зрения – это патологический оргазм. Самое важное в вопросе "самоудовлетворения" – чувство меры и понимание процесса", – говорит сексолог.

"Секс и мастурбация – это как мороженое и конфета: иногда можем съесть одно, иногда другое, иногда совместить. Но не стоит отказываться полностью от чего-то одного", – подытожила Ежова.

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Автор: Иван Бойко