Спешим обрадовать! У многих знаков Зодиака интимная жизнь в августе будет очень даже насыщенной.

Конец лета - это совсем не повод расстраиваться, ведь в августе вы сможете оторваться на полную.

Овен

Последний месяц лета пройдет у вас под эгидой "Все и сразу!" Вы окунетесь в мир страсти, эмоций, невероятного притяжение и разврата. Только будьте осторожны, чтобы не было печальных последствий.

Телец

Вы можете встретить свою новую любовь. Не упустите этот шанс, который выпадает вам не так часто, как хотелось бы.

Близнецы

Хватит ставить себя в какие-то рамки. Выпустите всю свою распущенность и фантазии на волю. Тогда вы поймете, что действительно приносит вам удовольствие.

Рак

Хотите ярких эмоций? Тогда раскрепоститесь и идите гулять, неважно с кем. Взгляды окружающих вам обеспечены. Ну, и интим не за горами.

Лев

Львам рекомендуется начать экспериментировать. Вы же еще не всю камасутру продемонстрировали своему партнеру? Тогда вперед!

Дева

В силу своего перфекционизма вы можете оказаться на распутье - пользоваться внимание противоположного пола или все-таки сохранить отношения со своим возлюбленным.

Весы

В августе вы будете наслаждаться любовью, романтикой, нежностью. Окунитесь в мир настоящих эмоций.

Скорпион

Даже если в жизни что-то не ладится, то это не повод для страданий. Закрутите мимолетный роман, который точно оставит след в вашей жизни.

Стрелец

Конечно, вы не готовы впустить в свою жизнь первого встречного. Но с живым человеком куда приятнее делить постель, чем с домашними животными. Подумайте об этом.

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Козерог

Последний месяц лета даст вам возможность проверить на прочность свои чувства к потенциальному партнеру. Проводите с ним больше времени, чтобы убедиться в том, что вы "попали" уже конкретно.

Водолей

А вот вас нам обрадовать нечем. Вы так устали от всей этой суеты, что захотите побыть в одиночестве. Что ж, это тоже полезно.

Рыбы

Любовь на работе - это то, что может подарить вам новые эмоции. А как вам секс в кабинете, за дверью которого еще куча сотрудников?

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Автор: Диана Могилевич