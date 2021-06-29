Главное ко всему подходить с умом.

Каждый новый день - это новая возможность, новые встречи, новые знакомства и, конечно, новые впечатления. А чтобы вы не грустили в июле 2021 года, рекомендуем вам обратить внимание на рекомендации звезд. Гарантируем, хороший секс у вас в кармане.

Овен

Вам не стоит медлить или ждать у моря погоды. Берите все в свои руки, и тогда ваш партнер просто не сможет вам отказать.

Телец

Вы захотите расставить все точки над "і". Поверьте, любое ваше решение сделает вас счастливым. Ведь это намного важнее, чем просто секс.

Близнецы

Помните фразу "не выносить сор из избы"? Придерживайтесь этого правила в июле. Ваш партнер с радостью разделит с вами самые грязные ваши мечты, но не нужно вмешивать в этот процесс посторонних.

Рак

Если ранее что-то мешало вашему сближению с предметом вожделения, то в июле все измениться. Ваши прежние поступки сыграют вам на руку. И тогда вашим любимым место времяпровождения станет кровать. Возможно, с наручниками или цепями.

Лев

Лето - это именно та пора, когда вам нужно максимально сиять и привлекать к себе внимание. Но будьте осторожны с выяснением отношений, ведь если вы увлечетесь этим ненужным делом, то до кровати можете и не дойти. Оно вам надо?

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Дева

Вероятно, вам захочется определенности в отношениях. Но вам, как и Льву не стоит "душить" своего партнера выяснениями. Добавьте в свое поведение немного нежности, и тогда все будет просто прекрасно. И не забывайте говорить о своих чувствах.

Весы

Вы рискуете вернуться в прежние отношения. Не стоит сразу отвергать своего экса. Вполне вероятно, что вы сможете быть счастливыми. Да и все знают шутку о том, что старый конь борозды не испортит.

Скорпион

Звезды вам рекомендуют усмирить свой пыл и напряжение. Иначе вы не сможете добиться внимания человека, который уже очень давно вам нравится.

Стрелец

Июль подарит вам много возможностей для классного секса. Эксперименты, романтика, воодушевление - что еще нужно Стрельцам этим летом.

Козерог

Вам важно помнить, что какой бы ни был опыт - это опыт. Поэтому постарайтесь правильно расставить приоритеты и двигаться вперед. И да, вам не рекомендуется заниматься сексом с бывшими.

Водолей

Постарайтесь как можно больше времени в июле провести со своей второй половинкой. И речь не только о море, природе, прогулках и так далее, но и о "красной" комнате, которая подарит вам незабываемое наслаждение.

Рыбы

Второй месяц лета принесет вам именно те сексуальные эмоции, которые вы так давно хотели получить. Приготовьтесь, вы взлетаете!

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Автор: Диана Могилевич