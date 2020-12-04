Спустя неделю после премьеры украинского веб-сериала «Секс, Инста и ВНО» 1+1 Media заключила сделку с компанией Volia. Согласно условиям, сериал с декабря 2020 года появится на онлайн ТВ-платформе https://tv.volia.com/.

Подписчики мультиэкранной платформы Volia смогут присоединиться к просмотру одной из самых резонансных премьер года — диджитал-сериала «Секс, Инста и ВНО». Подростковая драмеди, созданная 1+1 Digital Studios, вошла в список продуктов, доступных по подписке в онлайн-кинотеатре компании в пакетах Volia Premium и Volia Movies. Также результат режиссерской работы лауреата премии «Золота Дзиґа» Антонио Лукича смогут увидеть клиенты Volia, подключившие себе дополнительный пакет Volia Cinema.

«Это первый сериал, который был снят исключительно для диджитал платформ. Ранее контент производился в первую очередь для ТВ или кинотеатров, и только потом откатывался на онлайн-платформах. Именно новый диджитал формат позволяет создавать продукт без жестких правил, в точности ориентируясь на ЦА этого продукта, а не на общую аудиторию телеканалов. Этот сериал рассчитан на молодую аудиторию и размещение на онлайн-платформах, что полностью соответствует типу потребления молодого поколения, которое только учится уважительному отношению к легальному контенту», — прокомментировала Сандра Крауиня, маркетинг-директор Volia.

«Секс, Инста и ВНО» — сериал о жизни поколения Z без цензуры и стереотипов, созданный специально для платформ. Нам импонирует смелость компании Volia, которая оценила потенциал этой истории и готова делиться ею со своими клиентами», — говорит Анна Ткаченко, генеральный продюсер «Секс, Инста и ВНО», директор 1+1 Digital и Инновации.

Первые четыре серии teen-драмеди уже доступны на странице сериала. Последующие эпизоды будут появляться на платформе по понедельникам.

О компании Volia:

Volia является ведущим общенациональным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет современные телекоммуникационные услуги: аналоговое, цифровое, HD- и интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ в интернет, а также услуги одного из крупнейших в Украине дата-центров.

Компания предлагает до 200 телеканалов от украинских и лучших международных телекомпаний, онлайн-кинотеатры и библиотеки контента от лучших мировых студий, соблюдая все международные нормы в области авторских и смежных прав

О сериале «Секс, Инста и ВНО»:

«Секс, Инста и ВНО» — украинский onlydigital сериал о жизни поколения Z, снятый 1+1 DigitalStudios. Сериал откровенно, честно, несколько неудобно и без цензуры уже с первых серий погрузит в тревожную и полную противоречий жизнь современных подростков.

Идею шоураннера Ирины Никончук (1+1 DigitalStudios) экранизовал режиссер Антонио Лукич. Генеральный продюсер — Анна Ткаченко (1+1 Digital и Инновации).

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Автор: УНИАН