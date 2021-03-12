Программа предусматривает предоставление адресной помощи в виде скидок на технику и действует в розничной сети и интернет-магазине foxtrot.ua на постоянной основе.

Ритейлер по продаже электроники и бытовой техники объявил о запуске социальной программы в сети Фокстрот для членов Всеукраинской общественной организации инвалидов «Украинское общество глухих». Она будет действовать во всех 162 торговых точках в 90 городах страны и интернет-магазине foxtrot.ua.

Участники программы по членским билетам ВГОИ «УТОГ» имеют возможность получить скидку до 10% на весь ассортимент, кроме акционных позиций, при осуществлении покупок в Фокстрот.

– Социальное партнерство является одним из ключевых направлений компании в рамках реализации принципов корпоративно-ответственного бизнеса. Мы уже имеем успешный опыт такого сотрудничества с Всеукраинским объединением участников АТО «Українці – разом!» с использованием «Социальной карточки участников АТО», которая дает право на получение скидки. Ежемесячно сеть обслуживает более тысячи защитников Украины и членов семей погибших, – отметил Евгений Кречетович, руководитель CRM-службы компании Фокстрот. – Надеемся, что члены общества «УТОГ» так же по достоинству оценят преимущества новой программы, чтобы покупать необходимую технику со значительной экономией.

Условия пользования программой очень просты:

При покупке в розничном магазине необходимо кассиру показать пластиковую карточку членского билета «УТОГ» или его электронный аналог;

необходимо кассиру показать пластиковую карточку членского билета «УТОГ» или его электронный аналог; При покупке в интернет-магазине – добавить выбранный товар в корзину, в поле «промо-код» ввести ID-номер членского билета.

– Украинское общество глухих как организация, которая объединяет наибольшее количество лиц с инвалидностью по слуху в Украине, всегда поддерживает социальные инициативы крупных компаний, направленные на поддержку лиц с нарушениями слуха. Запущенная программа является не просто скидкой на технику, а прежде всего – проявлением открытости и толерантности общества и открытости компании Фокстрот к людям с нарушениями слуха, – отметил президиум Центрального правления Украинского общества глухих.

Справка: Фокстрот – одна из крупнейших торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. Бренд Фокстрот является омниканальним (оффлайн и онлайн торговля): охватывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA, трафик посещения которого достигает 9,5 млн пользователей в месяц.

Бренд Фокстрот развивает Группа компаний «ФОКСТРОТ», соучредители – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев

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Автор: УНИАН