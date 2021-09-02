24 августа на Крещатике, возле Пассажа, сеть ресторанов быстрого питания родом из Чехии MASTER BURGER установила Рекорд Украины с "Самого массового поедания бургеров на одной локации". Всего во время установления рекорда было съедено 309 бургеров!

К событию присоединилось много украинских звёзд и блогеров, среди которых:

- ресторатор и ведущий Даниэль Салем,

- победитель кулинарного шоу Мастер Шеф Пава,

- украинский блогер Орест Мурий,

- участник танцев со звёздами Максим Ежов и многие другие.

MASTER BURGER- это чешская сеть ресторанов быстрого здорового питания

MASTER BURGER - больше, чем фаст-фуд!

В меню более 50-ти бургеров: говяжьи, куриные, рыбные, Beyond Meat (растительное мясо), вегетарианские и веганские бургеры и т.п., которые готовятся с охлажденного мяса и свежих овощей!

MASTER BURGER готовит вкусно и с любовью!

Команда MASTER BURGER бесконечно благодарна каждому, кто стал важной частью истории сети их ресторанов и Книги Рекордов Украины. Без каждого из Вас рекорд был бы невозможен!

Автор: Иван Бойко