24 августа на Крещатике, возле Пассажа, сеть ресторанов быстрого питания родом из Чехии MASTER BURGER установила Рекорд Украины с "Самого массового поедания бургеров на одной локации". Всего во время установления рекорда было съедено 309 бургеров!
К событию присоединилось много украинских звёзд и блогеров, среди которых:
- ресторатор и ведущий Даниэль Салем,
- победитель кулинарного шоу Мастер Шеф Пава,
- украинский блогер Орест Мурий,
- участник танцев со звёздами Максим Ежов и многие другие.
MASTER BURGER- это чешская сеть ресторанов быстрого здорового питания
MASTER BURGER - больше, чем фаст-фуд!
В меню более 50-ти бургеров: говяжьи, куриные, рыбные, Beyond Meat (растительное мясо), вегетарианские и веганские бургеры и т.п., которые готовятся с охлажденного мяса и свежих овощей!
MASTER BURGER готовит вкусно и с любовью!
Команда MASTER BURGER бесконечно благодарна каждому, кто стал важной частью истории сети их ресторанов и Книги Рекордов Украины. Без каждого из Вас рекорд был бы невозможен!