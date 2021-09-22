Друзья, в свете последних новостей об усилении карантинных мер и введении соответствующих ограничений, хотим сообщить вам, что по состоянию на 21.09.2021 более 80% персонала ТК "Буковель" получили минимум 1 дозу вакцины. А это означает, что даже при внедрении самых суровых карантинных ограничений, курорт будет иметь возможность работать и принимать на отдых людей с "синими", "зелеными" сертификатами вакцинации а также с отрицательным ПЦР-тестом.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил, что ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или подтверждение недавно перенесенной болезни.

Согласно имеющемуся плану администрации до начала зимнего сезона практически 100% работников курорта должны получить по 2 дозы вакцины.

Желаем вам здоровья и ждем вас с нетерпением в Буковеле – сердце Карпат.

Автор: Григорий Бондарь