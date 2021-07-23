Весы любят планировать и учитывать свои расходы и рассчитываться копеечка в копеечку.

Астрологи назвали тройку самых жадных знаков Зодиака. Узнайте, есть ли вы в этом списке.

Весы

Весы любят копить деньги. Они любят планировать и учитывать свои расходы и рассчитываться копеечка в копеечку. Большие суммы они вряд ли потратят на кого-то, кроме себя любимого. Именно представители этого знака склонны к заключению брачных контрактов и ревностно оберегают свое имущество.

Девы щедры по отношению лишь к своим самым близким людям, а вот со всех остальных будут требовать любой копеечный долг, да еще и с процентами.

Раки

Ракам ничего не стоит пройти лишний километр ради более выгодной цены или торговаться по поводу и без. В списке скупердяев они занимают свое почетное место.

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Автор: Иван Бойко