Индустрия компьютерных игр непрерывно развивается: применяются новые технологии, создаются новые версии популярных движков и внедряются различные новшества. Производители комплектующих стараются не отставать от разработчиков ААА-проектов, постоянно увеличивающих нагрузку на персональные компьютеры из-за растущих системных требований выпускаемых ими продуктов.

На сегодняшний день наиболее оптимальным выбором остается заказ пользовательской конфигурации системного блока под конкретные задачи и режимы эксплуатации. Однако при отсутствии опыта можно купить компьютер в Украине через один из популярных интернет-магазинов. В этом случае подбором компонентов и сборкой блока займется квалифицированный специалист.

Особенности совместимости

Каждая игра имеет собственные нюансы, которые требуют наличия в компьютере определенных ресурсов. Например, Mass Effect: Andromeda характерна максимально качественно проработанной графикой, однако рендер всех ее элементов может перегрузить систему охлаждения слабой видеокарты, вследствие чего она начнет нагреваться. А клиентские онлайн-игры зачастую потребляют существенную часть ресурсов процессора, поэтому последний должен обрабатывать данные как минимум в 10 потоков, иначе производительность начинает падать.

Если пользователь намерен запускать на своем ПК игры с "тяжелой" графикой и большим числом элементов окружения (особенно это касается open world-продуктов), прежде всего потребуется мощная видеокарта. Ей предстоит делать основную работу: дискретный чип будет поддерживать шейдеры и освещение, а также прорисовывать те самые красивые пейзажи, которыми наслаждаются все геймеры. Помимо этого, оперативная память должна быть достаточного объема (стандарт игровых ПК – 32 гигабайт, максимум, распознаваемый 64-битной Windows). Кроме того, важна частота RAM и ее тип: в настоящее время актуальна DDR4 с частотой от 2500 МГц.

Для онлайн-игр жанра MMORPG и других рекомендуются системные блоки с мощным процессором. Остальные компоненты могут не отличаться повышенной производительностью, однако это рационально: клиентские игры зачастую не имеют "тяжелой" графики, а прорисованы с расчетом на конфигурацию среднего уровня. Также небольшим остается потребление RAM: к примеру, Black Desert Online потребляет от 2 до 4 гигабайт оперативной памяти в зависимости от настроек, числа персонажей вокруг и текущей локации.

Общие требования

Для всех категорий игр актуален ряд общих критериев. Специалисты советуют выбирать высокоскоростные жесткие диски SSD. Они позволяют увеличить скорость чтения и перезаписи данных игры, тем самым сократить интервалы загрузки. Также рекомендуется выбирать видеокарты с двумя и больше кулерами. Конструкция этих систем тоже содержит теплопроводящий слой в виде пасты, и при высокой нагрузке этот материал не сможет прослужить достаточно долго и вскоре потребует замены.

Автор: Григорий Бондарь