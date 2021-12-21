Бытует распространенное мнение, что покупать двери в интернете неудобно. На них надо посмотреть, "пощупать" материал, увидеть реальный цвет, ведь монитор или экран смартфона не всегда передает оттенок правильно. Но на самом деле ничего сверхъестественного в покупке дверей через интернет нет. Это стандартная практика, надо только знать, как правильно подойти к их выбору.

Как выбрать дверь в интернете?

Перед тем как купить двери в интернете, внимательно исследуйте рынок. Сориентируйтесь по брендам и отберите для себя нескольких производителей, продукцию которых вы готовы приобрести.

А при изучении ассортимента интернет-магазинов:

⦁ Пользуйтесь функционалом сайта. Рассмотрите понравившиеся двери в нескольких вариантах отделки, скомбинируйте ее с разными типами фурнитуры. Также не забудьте сравнить цены в разных магазинах.

⦁ Общайтесь с онлайн-консультантом. Узнавайте у него все, что вас интересует: способы оплаты и доставки, стоимость монтажа, дополнительные сведения о дверях и т.д. Консультации бесплатные, пользуйтесь этой возможностью.

⦁ Изучайте отзывы. Внимательно ознакомьтесь с мнениями пользователей о самом магазине и о качестве его продукции.

Также уточняйте название производителя. Покупать двери в интернете без указания фабрики-изготовителя не рекомендуется, ведь компания, которая заработала себе хорошую репутацию, не станет скрывать эту информацию.

Как покупать двери онлайн?

Чтобы купить двери в интернете и не пожалеть о своем выборе, следуйте простым рекомендациям:

⦁ Уточните адрес салона. Практически у всех крупных компаний помимо онлайн-магазина есть реальный шоурум, куда можно прийти и вживую осмотреть двери, оценить их качество, увидеть реальный оттенок и т.д.

⦁ Узнайте порядок возврата товара. Любую продукцию можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки. Но в некоторых случаях стоимость доставки и вывоза оплачивает покупатель, а не продавец (это надо узнавать заранее).

⦁ Уточните сроки доставки. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, спрашивайте у менеджера точную дату, когда вам привезут готовые двери.

Где приобрести двери онлайн?

Лучше всего покупать двери в проверенных компаниях, которые занимают ведущие позиции на украинском рынке. Например, в Holz. У нее работает интернет магазин дверей, а также открыто 12 салонов по всей Украине. Компания напрямую сотрудничает с производителями и предлагает широкий ассортимент дверей высокого качества. Дополнительно оказывает профессиональные консультации по вопросам выбора, а также услуги замера и установки.

Покупать двери онлайн в Хольц легко и удобно: достаточно выбрать на сайте понравившуюся модель и оформить заказ. Если хотите, можете посетить шоурум и проверить качество выбранного товара лично. Когда все устраивает, останется лишь оформить заказ и дождаться доставки дверей в указанное время (и монтажа, если эта услуга была заказана ранее).