Квартира - островок безопасности и спокойствия. Жилье обеспечивает владельцам чувство защищенности и комфорта. Но и о квартире в ответ необходимо заботиться - поддерживать ее в удобном для проживания состоянии, наполнять только положительными эмоциями, создавать атмосферу уюта. Решение этих задач идет немало денег, сил, времени, поэтому позаботиться о финансовой "подушке безопасности" также не будет лишним.

Страхование недвижимости - оптимальный путь для обеспечения безопасности вашего бюджета. Конечно, наличие страховки не защитит от неприятностей, но позволит преодолеть трудности с наименьшими потерями. В ситуации, когда наступает страховой случай, получить возврат средств от страховой компании - хорошая и своевременная помощь и поддержка.

Как застраховать квартиру?

Для оформления страхового полиса не придется тратить драгоценное ресурс - время. Приобрести страхование квартиры можно онлайн, заполнив форму на сайте Альфа Страхование и оплатив стоимость через онлайн-банкинг. А удобная модель подписки разрешит оплачивать платеж каждый месяц, что позволит оптимизировать свои расходы, не отдавая полную годовую стоимость страхования сразу одним платежом. Вносить ежемесячной платеж можно онлайн, воспользовавшись банковской картой или интернет-банкингом. Но это еще не все, ведь если с квартирой произойдет неприятность, страховая компания еще и выплату компенсации окажет на карту клиента. Как видите, все просто.

Страховые риски: зачем страховать квартиру

Что можно застраховать? В перечень вещей, подлежащих страхованию имущества, можно включить:

несущие конструкции;

внутреннюю отделку;

мебель и бытовую технику;

ценное имущество;

хозяйственные постройки.

Также, можно страховка покрывает ответственность перед третьими лицами - в этом случае не придется возмещать ущерб, причиненный по вашей вине (например, при затоплении соседей). Застраховать можно не все имущество - есть несколько категорий исключений, о которых подробнее может рассказать сотрудник страховой. Среди них носители информации, специфические и личные вещи и др.

Зачем оформлять страховку и платить ежегодный взнос, если полис может никогда не понадобится? Среди самых "популярных" страховых рисков - удары молнии, пожара, потопа, затопления, транспортные происшествия (падение летательных аппаратов, например, или их грузов), стихийные бедствия, грабеж, кража, вандализм. Как показывает практика, наступления одного из перечисленных рисков - не редкость. В случае отсутствия страховки на финансовую поддержку рассчитывать не приходится - судебные иски могут тянуться годами, а восстанавливать жилье необходимо сразу же. Компенсация от страховой компании позволит заняться ремонтом или приобрести замену утраченного имущества в кратчайшие сроки. Если квартиру будет полностью разрушено, страховая компания предоставит временное жилье своим клиентам, чтобы на первое время они не остались без крыши над головой.

Как оформить страхование квартиры в сжатые сроки? Обратитесь в компанию Альфа Страхование https://alfaic.ua/ru, где получаете возможность купить не только страховку недвижимости, но и полис страхования здоровья, транспортного средства, туристические страховки и другие виды страхования.

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Автор: УНИАН