ONUKA рассказала Маше Ефросининой, как ее оскорблял любимый человек.

Украинская певица Ната Жижченко, выступающая под псевдонимом ONUKA, в откровенном интервью Маше Ефросининой рассказала о том, как ее оскорблял любимый человек.

Телеведущая попросила певицу вспомнить самые обидные слова в ее адрес. Жижченко рассказала, что человек, с которым она состояла в романтических отношениях, назвал ее "с*укой беспородной".

Читайте такжеПоявился дублированный трейлер нового фильма Ридли Скотта (видео)"Прямо цитату сказать? С*ка беспородная. Это не от незнакомого человека. Это от человека в отношениях. Наверное, это первым выстрелило, потому что не прошло. Наверное, я все еще помню", - поделилась Наталья.

Кто такая ONUKA

Наталья Жижченко - фронтвумен украинской фолк-группы ONUKA. Ее творчество основывается на смешении народных инструментов и электронной обработки. Необычным звучанием коллектив покорил не только соотечественников, но и Европу: клип на песню Vidlik, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС, вошел в шорт-лист кинофестиваля фэшн-роликов в Берлине. А выступление группы ONUKA в на "Евровидении 2017" настолько покорило иностранных слушателей, что те со всех ног бросились знакомиться с творчеством музыкантов.

Наталья Жижченко замужем за саундпродюсером Евгением Филатовым, он же The Maneken. В прошлом году у пары родился сын.

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Автор: Иван Бойко