Сегодня связанная с Ferrero компания объявила о заключении финального соглашения о приобретении Burton’s Biscuit Company («Burton’s») у независимой организации Ontario Teachers’ Pension Plan Board («Ontario Teachers»).

В компании Burton’s работают около 2000 человек на шести производственных предприятиях в Великобритании, годовой оборот которых за последние 12 месяцев превысил 275 млн. фунтов стерлингов. Burton’s производит такие популярные в Великобритании бренды печенья, как Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson’s и Thomas Fudge’s. Эта компания, чья история на британском рынке печенья началась еще в 1935 году, обладает сильными традициями и высокой узнаваемостью среди потребителей.

В рамках этой сделки связанная с Ferrero компания приобретает шесть производственных объектов в Соединенном Королевстве, которые расположены в Блэкпуле, Дорсете, Эдинбурге, Ливингстоне, Ллантарнаме и на острове Арран.

Благодаря этому приобретению связанная с Ferrero компания планирует расширить свой ассортимент в сегменте сладкого печенья, в дополнение к предыдущим приобретениям Biscuits Delacre, Kelsen Group и Fox’s.

В 2013 году Ontario Teachers приобрела Burton’s и укрепила позиции его бизнеса за счет постоянных инвестиций в развитие собственных брендов, сотрудничество с производителями глобальных брендов и производство частных марок для розничных партнеров, а также благодаря другим собственным инициативам.

Юридическими и финансовыми консультантами связанной с Ferrero компании в данной сделке выступили компании Davis Polk & Wardwell, LMS Legal LLP (консультанты по конкурентному праву) и Houlihan Lokey.

Юридическими и финансовыми консультантами Ontario Teachers’ выступили компании Kirkland & Ellis и Stamford Partners.

Завершение сделки, осуществляемой в соответствии с обычными процедурами и согласованиями с регулирующими органами, ожидается в ближайшие месяцы.

Информация о связанной с Ferrero компании

CTH – это бельгийская холдинговая компания, связанная с Группой Ferrero.

Группа Ferrero и связанные с ней компании занимают третье место на мировом рынке шоколадных кондитерских изделий и второе – на рынке сладкого печенья.

Информация об Ontario Teachers’

Ontario Teachers’ Pension Plan Board является управляющей компанией крупнейшей в Канаде пенсионной программы для учителей с собственным капиталом в размере 221,2 млрд. канадских долларов (данные по состоянию на 31 декабря 2020 г.). Компания владеет широким международным портфелем активов, около 80% которого находится в ее внутреннем управлении; с момента основания программы в 1990 году компания ежегодно получает чистую прибыль в размере 9,6%. Ontario Teachers — это независимая организация со штаб-квартирой в Торонто. Офисы компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе расположены в Гонконге и Сингапуре, а офис региона «Европа, Ближний Восток и Африка» — в Лондоне. Программа с установленными выплатами финансируется, инвестирует и управляет пенсионными накоплениями 331 000 работающих и вышедших на пенсию учителей провинции Онтарио.

Дополнительная информация: otpp.com; Twitter @OtppInfo.

Информация о Burton’s Biscuit Group

Burton’s Biscuit Group — ведущий производитель печенья в Великобритании, который поставляет печенье как дорогих высококачественных брендов, так и частных марок розничных сетей. Компания является владельцем и производителем таких известных брендов печенья, как Maryland, Jammie Dodgers и Wagon Wheels, а также производит печенье для крупных розничных сетей и мировых брендов.

Штаб-квартира Burton’s находится в Сент-Олбансе (Великобритания), а производственные предприятия Burton’s, на которых работает около 2000 человек, находятся в Блэкпуле (Англия), Эдинбурге (Шотландия), Ллантарнаме (Уэльс), Ливингстон (Шотландия), Дорсете (графство в Англии), и на острове Арран (Шотландия).