Сердючка в перерывах между песнями много шутила, разговаривала со зрителями.

Верка Сердючка в четверг вечером выступила перед огромной толпой на Atlas Weekend.

Читайте такжеКаминг-аут от Melovin: телеканал M1 оправдался за вырезанный момент с поцелуем на Atlas WeekendКак сообщает корреспондент УНИАН, количество людей, пришедших послушать артистку, стало самым большим за все дни фестиваля.

Сердючка порадовала публику своими хитами, ставшими уже легендарными, "Все будет хорошо", "Горілка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали", "Дольче Габбана" и другими.

Сердючка в перерывах между песнями много шутила, разговаривала со зрителями и даже исполнила хит любимца молодежи Тимы Белорусских "Незабудка".

В конце концерта исполнительница извинилась перед фанатами. По ее словам, она плохо себя чувствовала в течение концерта.

Отметим, что Валерий Меладзе, который выступал перед Сердючкой на главной сцене, также собрал аншлаг.

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Автор: Ольга Броскова