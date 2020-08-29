Команда 1+1 Digital продолжает усиливать телевизионные проекты 1+1 media актуальными digital-решениями. В этот раз приятный бонус ждет зрителей нового сезона шоу «Танцы со звездами»: бэкстейдж, созданный прямо во время воскресного эфира. Первый выпуск выйдет уже 31 августа на YouTube-канале "Танцы со звездами", теперь бэкстейджи будут появляться по понедельникам.

На бэкстейдже зрители, вместе с ведущим Даниэлем Салемом, участником прошлого сезона «Танцев со звездами», смогут увидеть самые яркие моменты выступлений, а также ближе познакомиться с участниками и хореографами проекта, приоткрыть детали подготовки и закулисья прямых эфиров.

Кроме этого, бэкстейдж порадует зрителей конкурсами и необычным интерактивом от партнера проекта myMeest - "Танцуйте, Вам посылка", где поклонников шоу будет ждать немало подарков и приятных сюрпризов.

Также команда 1+1 Digital разработала новую функцию, благодаря которой знаменитые участники «Танцев со звездами» станут еще ближе к зрителям. Прямо во время просмотра шоу в прямом эфире пользователи мобильного приложения 1+1 video смогут выбрать звездного участника и задать ему любые вопросы. Самые интересные из них ведущие балкона озвучат паре или звезде-участнику прямо во время прямого эфира. А другие ответы на свои вопросы зрители узнают уже в понедельник на бэкстейдже с Даниэлем Салемом.

"Мы радуемся тому, что сотрудничество телевизионного и диджитального ресурсов внутри 1+1 медиа продолжает приносить успешные результаты. Такое взаимодействие команды 1+1 Digital и команды Больших развлекательных шоу Владимира Завадюка, позволяет дополнять эфиры новыми возможностями для наших зрителей и делать их еще ближе к участникам и историям, которые разворачиваются в шоу. Кроме того, онлайн-платформа отныне становится дополнительной площадкой для двусторонней коммуникации со зрителем. Поэтому считаю, поклонники шоу оценят такую интеграцию диджитализации в танцевальные баталии нового сезона", - рассказывает Анна Ткаченко, директор 1+1 Digital и инновации.

Напомним, что прямые эфиры «Танцев со звездами» можно просматривать на 1+1 video в режиме онлайн. Также активной остается функция "Суперголос" (суперголос равен 7 обычным голосам), с помощью которого можно проголосовать за участника шоу прямо на платформе. «Суперголос» станет доступным, начиная со второго прямого эфира.

Ознакомиться с полной библиотекой платформы 1+1 video, а также заказать тестовый доступ бесплатно, можно по ссылке: https://1plus1.video/

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Автор: УНИАН