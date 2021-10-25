Директор Департамента природных ресурсов и экологии Хмельницкой ОГА Анна Богданович высоко оценила переоснащение очистных сооружений Понинковской картонно-бумажной фабрики.

Об этом она рассказала в комментарии телеканала СТБ.

"Я довольна тем, что мы сегодня собрались. Это был длительный процесс, но сейчас мы видим, что этот этап технического переоснащения полностью завершен. Сегодня мы понимаем, что заложили такую основу и закрываем важный этап реконструкции этих очистных сооружений. Это говорит о том, что мы движемся правильным путем", – заявила Анна Богданович.

С экологом согласен и первый заместитель председателя Новоград-Волынской районной государственной администрации Иван Туровский.

"Сегодня – чрезвычайно важный день в связи с тем, что были запущены такие большие очистные сооружения. Это была общая работа, для того, чтобы их построить. Чтобы решить этот вопрос, как видите, потребовалось чуть больше года. Действительно, обещание руководителей Понинковской бумажной фабрики, что они построят эти очистные сооружения было выполнено. Они сдержали слово и построили", – отметил Иван Туровский.

На сегодня Понинковская картонно-бумажная фабрика является одним из крупнейших предприятий Украины, которое работает на вторичном сырье и утилизирует бумажные отходы. В среднем предприятие перерабатывает 96 000 тонн макулатуры в год, делая весомый вклад в сохранение лесов. Понинковская фабрика также известна закупкой концентрированной пасты водорослей хлореллы для очистки реки Хомора естественным путем и другими экологическими инициативами. Техническое переоснащение очистных сооружений стало очередным проектом предприятия, направленным на поддержку экологии.

Автор: Иван Бойко