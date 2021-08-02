В июле флагманский телеканал группы 1+1 media занял первую строчку в ТОП общенациональных каналов Украины.

Уходящий месяц принес проектам группы 1+1 media немало новых рекордов и высоких показателей телесмотрения – "Сніданок з 1+1", "ТСН" и "Сніданок. Вихідний" на 1+1 продемонстрировали свои самые высокие показатели телесмотрения за 2021 год.

Так, нынешний рекорд установила Телевизионная Служба Новостей – 28 июля доля телесмотрения ТСН по аудитории 18-54 (50 тыс.+) составила 16,2%, а рейтинг – 3,2%. Суммарно вечерний выпуск новостей на 1+1, ведущей которого была Соломия Витвицкая, посмотрело более 2 млн зрителей (охват по аудитории 4+, вся Украина). В среднем, в июле по результатам будней наблюдалась лучшая доля телесмотрения программы с начала года – 12,5%.

Также рекордсменами июля стала команда Департамента утреннего вещания. Так, самое популярное утреннее шоу страны "Сніданок з 1+1" в июле дважды било собственные рекорды: сначала 22-го июля, когда проект получил долю телесмотрения 20,4% по аудитории 18-54 (50 тыс.+) и охват — 1,5 млн зрителей по аудитории 4+ (вся Украина). Далее – 29 июля, собрав долю 20,0% по аудитории 18-54 (50 тыс.+) и среднюю долю за месяц 14,9% – это лучшие результаты программы в 2021 году.

Кроме этого, проект " Сніданок. Вихідний" в субботу, 24-го июля, получил самые высокие результаты за все время эфира с 2016 года: доля выпуска составила 16,0% по аудитории 18-54 (50 тыс.+).

Еще два проекта команды утреннего вещания снискали большую любовь зрителей – выпуск "ЖВЛ" ("Жизнь известных людей") за 29 июля собрал рекордную долю 17,2%, а дневной инфотеймент-шоу "Твій день" 19 июля лидировало в своем слоте благодаря доле 8,5% (аудитория 18-54 (50 тыс.+).

"По итогам июля мы видим, что наибольшие успехи 1+1 приносят продукты собственного производства и, что очень знаково, новости и наши прямоэфирные шоу. Благодарен команде ТСН за уверенное лидерство и новые рекорды. Если же говорить про прямые эфиры – благодаря появлению "Твоего дня" телеканал 1+1 стал абсолютным лидером по числу часов "вживую". И, как наблюдаем, это нравится зрителям. Спасибо команде 1+1 за тонкое ощущение аудитории и любовь к своему делу. Впереди – горячий осенний телесезон, для которого мы готовим немало сюрпризов", - прокомментировал Максим Кривицкий, генеральный продюсер телеканала 1+1, руководитель телевизионного бизнеса и член правления 1+1 media.

В целом, по результатам месяца телеканал 1+1 занял первое место в ТОП-5 общенациональных телеканалов Украины с долей 8,71% по аудитории 18-54 (50 тыс.+)*.

*Данные overnight на 02.08.2021, Live, 06:00-26:00

Данные за месяц Live Данные по программам 2TSV

Все остальные данные представлены по аудитории 18-54 (50 тыс.+), Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели — Nielsen.

Автор: Иван Божко