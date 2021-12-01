Телеканал 1+1 объявил о премьере нового авторского проекта Егора Гордеева "Твій вечір", которая состоится 6 декабря в 22:45. Вечернее инфотейнмент-шоу будет выходить в прямом эфире с понедельника по среду.

По формату, в эфире проекта "Твій вечір" ведущий Егор Гордеев вместе с гостями в студии в непринужденной форме будет обсуждать актуальные события заканчивающегося дня под разными углами, учитывая разные взгляды. В каждом эпизоде ​​будут подниматься несколько тем или вопросов общественной, политической, спортивной и культурной жизни. В каждой программе примут участие 4 приглашенных гостя - политики, общественные деятели, эксперты в разных областях и лидеры мнений, которые помогут рассмотреть события под новым углом.

Автором идеи шоу "Твій вечір" стал Егор Гордеев, который уже много лет ведет "Сніданок з 1+1" и является продюсером шоу "Твій день". Егор со свойственной ему ироничностью в новом проекте "Твій вечір" будет рассказывать о серьезных вещах, заслуживающих внимания.

"Я много путешествую и всегда включаю телевизор в странах, где бываю. Действительно, есть много поводов гордиться украинским телевидением. Но точно, что есть у них и чего нет у нас – так это спокойных и умных разговоров разных людей. И здесь телевидение ни при чем. Мы просто все не заметили момент, как разучились говорить и слушать друг друга, если всего-навсего имеем разные позиции и опыты. "Твій вечір" – попытка максимально широко и неожиданно взглянуть на главные события дня. Не у барьеров, а за круглым столом. Не под брань, а под музыку. Не о политике, а о жизни. Очень верю в эту попытку. Присоединяйтесь", – прокомментировал Егор Гордеев.

Смотрите "Твій вечір" уже 6 декабря в 22:45 на телеканале 1+1.

Автор: Виолетта Орлова