Благодаря проекту каждый украинец из любого уголка страны сможет показать свой талант в юморе и получить денежное вознаграждение.

Телеканал ТЕТ при поддержке платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ с 8 декабря запускает спецпроект "Включай улыбки", поучаствовать в котором смогут все желающие юмористы-любители.

Суть проекта состоит в том, что участник должен опубликовать запись своего выступления в Instagram или TikTok под хештегом #вмикайусмішкинатет. Лучшие и самые смешные попадут на просмотр комиков-экспертов Евгения Кошевого и Юрия Ткача. Если они засмеются, победители получат главный приз 10 000 грн. Финал проекта все желающие смогут посмотреть эксклюзивно на Киевстар ТВ.

Никаких жанровых ограничений: это могут быть стенд-ап, пародия, сатира, музыкальный юмор, импровизация и любой другой формат. Главное условие — рассмешить комиков.

Напоминаем, что теперь юмористическое и развлекательное шоу "Рассмеши комика" Студии "Квартал 95" будет выходить на ТЕТ. Премьера состоится в новом сезоне телеканала, просмотреть который можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

За 10 лет своего существования шоу "Рассмеши комика" Студии "Квартал 95" стало любимым юмористически развлекательным проектом украинцев. Это настоящий конкурс талантов, в котором каждый желающий может испытать себя в юморе и получить деньги. В 18-м сезоне участники будут смешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача.

Успей принять участие в проекте "Включай улыбки" от телеканала ТЕТ при поддержке Киевстар ТВ, ведь заявки принимаются до 22 декабря.

Справка:

Киевстар ТВ — это платформа онлайн-телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Ее преимущество — возможность подключения на пяти разных устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, Smart TV или ТВ-тюнере. Киевстар ТВ доступна для всех операторов мобильной связи в Украине. Платформа насчитывает более 300 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

Автор: Григорий Бондарь