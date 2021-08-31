Главная цель мероприятия - укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа.

Топ-событие года. В субботу, 4 сентября, в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, на территории Киевского гольф-клуба "GolfStream" состоится международный турнир по гольфу "Diplomatic Golf for Good".

Турнир будет проходить при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа, Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova и "Winner Imports Ukraine". Организационный партнер – Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств.

В турнире будут участвовать международный и украинский дипломатический корпус, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры и спортсмены. Сейчас свое участие в турнире подтвердили такие страны: Австрия, Бельгия, Италия, Латвия, Объединенные Арабские Эмираты, Корея, Турция, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Ирак, Молдова, Вьетнам, Палестина и Египет.

Дата проведения: 4 сентября 2021 года;

Место проведения: Киевский гольф-клуб "GolfStream";

Время проведения: 09:00-19:00;

Контакты: исполнительный директор гольф-турнира Марина Шевченко +380 67 811 11 43; [email protected].

Автор: Иван Бойко