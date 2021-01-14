Для поклонников смартфонов Samsung 2021 год начался с яркого события. 14 января компания поразила пользователей презентацией флагманской линейки. Обновленный дизайн, мощное наполнение и реалистичные кадры – это идеальный вариант для повседневной жизни. Гаджет позволяет поработать, отдохнуть и заняться любимым делом.

Смартфон Samsung Galaxy S21 увлечет в мир возможностей и сделает выполнение многих задач намного проще.

Приятная картинка и качественный экран

Дисплей с диагональю 6,2 дюйма позволяет комфортно использовать гаджет и хранить его в карманах и сумке. Технология FullHD+ и частота обновления до 120 Гц обеспечивают качественное изображение. Разработчики использовали экран Infinity-O Dynamic AMOLED, чтобы достичь впечатляющего эффекта. Защитное стекло Gorilla Glass Victus спасет гаджет от нежеланных повреждений и продлит срок службы.

Все лучшее в одном смартфоне

Сочетание характеристик гарантируют востребованность модели на рынке. Среди важных параметров:

Дизайн. Над оформлением проделали большую работу. Покупателей ждет модель в розовом, фиолетовом, белом, черном и сером цветах. Пластиковая панель не только привлекательная, но и практичная. Производительность. Для большинства регионов смартфон будет работать на Exynos 2100. Достижение технического прогресса – 5G можно встретить в новом гаджете. Для комфорта предусмотрены беспроводные адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Операционная система Android 11 с оболочкой One UI 3.0 установлена для простого и доступного использования. Память. С новым смартфоном не стоит отказывать себе в удовольствиях. Объем памяти 8 ГБ позволяет устанавливать необходимые приложения, игры и программы. Для желающих хранить большее количество данных можно установить флеш-карту на 128 или 256 ГБ. Защита. Для контроля за безопасностью данных в устройстве вмонтирован сканер отпечатков пальцев, ультразвуковой датчик. Заряд. Аккумуляторная батарея рассчитана на 4000 мАч. Подзаряжать гаджет можно при мощности 45 Вт. Компания поработала над увеличением скорости зарядки и предусмотрела беспроводной способ восстановления энергии при 15 Вт и реверсивный вариант для совместных устройств мощностью до 4,5 Вт.

Оптимизированная модель подходит для одновременного выполнения нескольких функций.

Главная изюминка смартфона

Основные характеристики камер не сильно отличаются от предыдущих моделей производителя. Разрешение 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп позволяет снимать важные моменты жизни и сохранять необходимую информацию. Поразительные кадры получаются благодаря 3-кратному оптическому зуму. Разработчики предусмотрели качество не только картинки в видеозаписи, но и стереозвук. Для активных пользователей будет возможность съемки на основную и переднюю камеры одновременно.

Смартфон готов выполнить любую задачу. Характеристики на высоком уровне сделают гаджет незаменимым помощником для работы и отдыха. Приобрести топовую модель можно на сайте Comfy.ua.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН