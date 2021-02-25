При обустройстве жилья стоит уделять внимание мельчайшим нюансам, в том числе – выбору освещения. Стильный и красивый интерьер получить без установки соответствующих осветительных приборов будет достаточно сложно. Лидером среди возможных вариантов на сегодня являются трековые светильники – устройства, помогающие не только украсить помещение, но и существенно сократить количество потребляемой электроэнергии.

Что такое трековый светильник? Это современная система освещения, включающая шину и передвигающиеся по ней осветительные приборы. Благодаря такой конструкции направить свет можно в любую сторону, организовав ярко освещенные и темные зоны. Трековые светильники – популярное решение не только для оформления жилых помещений. Они часто используются при создании интерьеров офисов, баров, ресторанов, производственных помещений, магазинов, выставочных центров. С помощью светильников на треке за считанные мгновения можно сделать световой акцент на каком-либо элементе интерьера, выделить главное, скрыть неважное.

Конструкция трекового светильника очень простая и включает:

шинопровод (трек) по которому перемещаются источники света;

сами источники света – прожекторы;

поворотные механизмы;

заглушки для трека.

Трековый светильник совсем необязательно должен быть прямым. В ассортименте продукции данной категории представлено немало решений, отличающихся формой, цветом, другими нюансами исполнения. Такие трековые светильники могут служить в качестве вспомогательных источников света или выполнять роль главного украшения – роскошной люстры.

Преимущества трековых светильников на светодиодах

Почему светильники на треке стали столь популярны? Ответ прост – такие приборы отличаются целым комплексом достоинств:

дают возможность формировать направленный поток света, создавать световые акценты и тени;

трековые светильники наиболее функциональны, при этом – простые конструктивно и не подвержены частым поломкам;

эксплуатация и обслуживание приборов не вызывают сложностей – это удобное и практичное решение для любых помещений.

Стоит отметить и другие преимущества трекового освещения. Используя такие приборы можно визуально изменить планировку помещения, увеличить его площадь, скрыть загроможденность. На треки можно крепить приборы разной формы и цвета, что повышает эстетическую ценность оборудования. Трековые светильники можно фиксировать на потолках и стенах с любой отделкой– они гармонично впишутся в самые разные интерьеры и станут неотъемлемой их частью.

Монтаж трекового светильника выполнить просто. работа не требует особого опыта и навыков установки именно такого типа оборудования.

Трековые светильники представлены в разных формах и размерах. Есть компактные модели, которые отлично справляются с освещением маленьких комнат или кухни. Другие приборы можно устанавливать в очень длинных коридорах, галереях, тоннелях. В интернет магазине Евросвет вы найдете решения на любой вкус и бюджет.

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Автор: УНИАН