Астрологи уверяют, что эти люди не способны ощутить всю палитру этого светлого чувства.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют любить. Они более закрыты, чем другие и с трудом подпускают к себе.

Козерог

Это очень закрытый знак Зодиака, поэтому чаще всего ему сложно признаться в своих чувствах. В отношениях с ними всегда будет царить холодность и сдержанность. Рассчитывать на романтические признания от них не стоит.

Близнецы

Близнецы считаются одним из самых влюбчивых знаков Зодиака. Эти люди очень непостоянны, поэтому надеяться на верность с их стороны не стоит. Да, у вас могут быть отношения, но как только появится кто-то лучше, они сразу же уйдут к нему.

Телец

Тельцы достаточно эгоистичны для того, чтобы делить место в своей сердце еще с кем-то. Чаще всего они остаются одни, так как людям надоедает то, что их ставят на второй план. Более того, Тельцы потребляют чужую энергию, но свою не отдают.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич