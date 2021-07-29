В этот список попали Рак, Козерог и Рыбы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в августе 2021 года удастся сорвать куш. Финансовая удача будет преследовать их на каждом шагу.

Рак

Вы сможете обрести финансовую стабильность, которая позволит вам чувствовать себя независимыми. При этом вам стоит остерегаться случайных людей, которые могут вас сглазить. Не рассказывайте никому о своих планах и уж тем более победах, так как зависть еще ни к чему хорошему не приводила.

Козерог

Астрологи уверяют, что в августе финансовая удача будет сопутствовать вам буквально на каждом шагу. У вас появится возможность реализовать все свои самые смелые желания, на которые раньше у вас не хватало денег. Не скромничайте!

Рыбы

В августе вы сможете понять весь свой потенциал, и определиться на чем вы можете зарабатывать больше. Придумайте какое-то свое дело, звезды вам в этом только будут помогать.

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Автор: Диана Могилевич