Шоу "Твій день" на 1+1 в новом сезоне будет воплощать мечту своих зрителей о красном авто в обмен на доброе дело.

Жизнь в городе в какой-то момент замерла, когда они увидели ее... Молодая пара влюбленных внезапно останавливается, мальчик зачарованно замирает, дедушка бросает читать журнал... Кто же эта таинственная Она и почему приехала в город? Такое видео телезрители видели всю неделю в эфире шоу "Твій день" и взорвали соцсети вопросами. Долгие дни напряжения - и вот наконец-то!

Интригу раскрыли сегодня, 18 октября, в прямом эфире "Твого дня" на 1+1. Наконец зрителям показали Ее. Это новая красная машина! Да, та самая, как в кино про dolce vita! Твоя мечта! Именно на такой модели ездят Джей Ло, Ди Каприо и итальянские модницы.

Во двор канала 1+1 Влад Яма и Стася Ровинская привезли эту красавицу на лафете. Она теперь стоит, как модель на подиуме, с огромным бантом и ждет здесь своего владельца. Ее встретили телезвезды Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Владимир Рабчун, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс со звездными гостями дневного шоу - участниками "Танців з зірками", певцами, блогерами. Фотосессия, вспышки фотографов, возгласы восхищения.

Дневное шоу "Твій день" начинает новый сезон на 1+1 с грандиозного сюрприза! Совместно с благотворительным фондом "Крона" и компанией "НИКО МЕГАПОЛИС" вместе запускают благотворительный проект "Твоя Мрія", главный подарок которой - итальянская красная машина со стеклянной крышей! Именно та самая желанная, от которой сердце бьется быстрее!

Получить ее можно при условии - надо помочь тем, кто очень нуждается: мамам и малышам с пороками сердца. Для этого нужно перейти на сайт https://mriya.1plus1.ua/, нажать кнопку "Хочу попробовать", и перечислить благотворительный взнос в размере от 200 гривен. Ты можешь делать столько благотворительных взносов, сколько хочешь до 15 декабря включительно. Каждый из них - твой шанс победить и помочь. Ты не просто соревнуешься за авто, ты творишь историю!

В Украине ежегодно более 2000 женщин, которые хотят родить ребенка, рискуют жизнью из-за болезни сердца. А во времена Covid пандемии эта ситуация стала еще больнее. В 75% случаев спасти и маму, и малыша реально, если вовремя оказать помощь.

Единственное место в Украине, где это возможно - Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Н. М. Амосова, там есть программа "акушерская кардиология". Однако в институте не хватает необходимого оборудования и комплектации для интенсивной терапии.

И именно мы с вами можем помочь приобрести важное для жизни новорожденных оборудование. Представь, что твоя Мечта о машине может стать огромными переменами в жизни мам и малышей Украины! Телезвезды Руслана Писанка, Владимир Рабчун, Влад Яма, Стася Ровинская, Ирина Ванникова, Тимур Мирошниченко, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс приглашают тебя принять участие в добром деле.

"Если ты хочешь чуда в своей жизни, стань чудом для другого. Сделаем это великое дело вместе - исцелим сердца мам и малышей! Я и сам хочу эту красную машину, но мне, как и всем организаторам, нельзя участвовать в этой благотворительной инициативе. Но деньги на сайте mriya.1plus1.ua я перечислю - это не запрещено!", - рассказал Влад Яма.

Победителя - владельца итальянской красной машины - объявят в прямом эфире шоу "Твій день" на 1+1.

Все средства, собранные во время благотворительного проекта, будут потрачены на приобретение необходимого медицинского оборудования для новорожденных.

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Автор: Григорий Бондарь