Ксения Мишина живет вместе с Александром Эллертом после шоу "Холостячка".

Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней романтического реалити "Холостячка", рассказала, что строить отношения не так-то и просто.

Отметим, в финале проекта Ксения приняла кольцо от комика Александра Эллерта. Затем пара съехалась, и вот до сих пор они живут вместе с сыном Ксении Платоном. При этом совсем недавно влюбленные удалили из своих социальных сетей совместные фотографии. И, конечно, это стало поводом для обсуждения об их разрыве.

При этом на пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" пара появилась в студии вместе. Они рассказали, что в их отношениях бывает разное, но они по-прежнему любят друг друга.

Кроме того, в инста-сториз у Ксении спросили, был ли у них непростой период в отношениях. На что Мишина ответила: "У нас непростой путь. Мы оба многому учимся".

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Автор: Диана Могилевич