Украинский аптечный холдинг - отечественная компания с многолетней историей. Сейчас это одно из крупнейших фармацевтических предприятий, которое объединило сети "Добрі ліки", "Домашня аптека", "Здравица" и "Бюджетна аптека". Компания владеет более 145 аптеками и аптечными пунктами в 60 городах Украины. Ассортимент представлен более чем 15 000 товарами, и предоставляет возможность закрыть любой спрос потребителей на современные медикаменты, лечебную косметику, БАДы и др.

Недавно УАХ приобрел сеть аптек "36.6", которая насчитывает 34 торговые точки. Это акцентирует внимание на том, что компания продолжает расширяться и в будущем планируются еще большие свершения.

Насколько сильно карантин повлиял на спрос и ситуацию с аптеками УАХ и в целом

Последний год существования аптек прошел в условиях пандемии, поэтому представителей фармрынка Украины ждали некоторые изменения. Несмотря на распространенное мнение о том, что этот бизнес ощутил стремительный рост из-за увеличения спроса, однако ситуация сложилась несколько иначе. Сначала люди в панике скупали кучу лекарственных средств на все случаи жизни. Но уже через несколько месяцев аптеки, в том числе и сетей УАХ, почувствовали заметный спад продаж. Потребители начали экономить, покупать только самое необходимое: противовоспалительные, успокаивающие, противовирусные, антибактериальные. При этом на полках осталось много других товаров, что и привело к некоторым убытков.

Украинский аптечный холдинг старался не терять связь с потребителями и шел им навстречу. В частности, вырос спрос на отечественные дешевые аналоги популярных лекарственных средств. Сеть УАХ пополнялась необходимыми товарами, так что удалось в полной мере обеспечить покупателей нужной продукцией.

Аптечное онлайн-будущее

Многие представители бизнеса имеют собственные сайты и мобильные приложения для повышения продаж товаров и услуг. Украинский аптечный холдинг также держит курс на онлайн-развитие, поэтому недавно начала работать интернет-аптека zdravica.ua.

Люди все более активно покупают на сайтах. По результатам исследований УАХ почти 20% населения страны заказывали лекарственные средства онлайн. И хотя фармацевтический бизнес никогда полностью не уйдет в интернет, за e-commerce будущее.

Проект УАХ zdravica.ua активно развивается:

покупателей информируют через современные каналы взаимодействия, как рассылки по e-mail, мессенджеры;

выполняется поисковое продвижение онлайн-аптеки;

внимание аудитории удерживается с помощью выгодной программы лояльности для экономии денег.

"Сайт уже успешный, а дальше будет больше" - уверены специалисты компании.

Планы холдинга на будущее

Впереди много работы. УАХ планирует в этом году увеличить количество аптек до 250 благодаря открытию новых точек и поглощению других мелких. Глобальная цель холдинга на текущий год - войти в пятерку лидеров фармацевтического рынка и продолжать развитие интернет-проекта.

Автор: Иван Бойко