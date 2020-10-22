Платформа устойчивого развития угольных городов Донецкой области

Угольные города Донецкой области: видение процесса справедливой трансформации шахтерских регионов

В мае 2019 года мы - городские головы семи угольных моногородов Донецкой области, три общественные организации из региона и Донецкая торгово-промышленная палата - объединились в Платформу устойчивого развития угольных городов.

Мы понимаем общемировую тенденцию к декарбонизации, к которой приобщена и Украина. Ратификация Парижской соглашения в 2016 году, подписание энергетического партнерства между Украиной и Германией в августе 2020 году и публичные заявления на нынешнем саммите Украина - ЕС относительно присоединения нашего государства к инициативе Европейского Зеленого Курса (European Green Deal) свидетельствуют о неизбежной трансформацию энергетического сектора и постепенный отказ от угля.

Именно поэтому мы видим основной целью нашей платформы подготовку, разработку и реализацию общего видения трансформации нашего шахтерского региона.

Украинское правительство также понимает всю сложность и многоаспектность будущих трансформационных процессов, что подтверждается созданием в мае 2020 года Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов.

Мы приветствуем и поддерживаем появление данного органа и презентацию Концепции национальной программы трансформации угольных регионов Украины до 2027 года. Данные шаги подтверждают серьезность намерений украинской власти и понимание необходимости заблаговременного планирования энергетического перехода, с отдельным большим вниманием к вопросу социально-экономического развития шахтерских городов.

Со своей стороны, последние два года мы, как участники Платформы устойчивого развития, активно изучаем мировые тенденции в данной отрасли в частности, в рамках обмена с немецкими угольными городами, и на встречах с Платформой угольных регионов Европы (Брюссель), в которой принимают участие более 350 представителей всей Европы.

Как следствие, сейчас нами разрабатываются совместные проекты по реформированию образовательных программ и местных учреждений образовании, по установке и использованию объектов возобновляемых источников энергии на муниципальных зданиях и проекты повторного использования шахтной воды. Вместе с международными партнерами в этом году мы также начали процесс создания общей стратегии экономической трансформации угольных городов Донетчины, входящие в состав Платформы.

Опираясь на наш уже имеющийся опыт, мы уверены, что справедливая трансформация шахтерских городов возможна при следующих условиях:

1. Сотрудничество с угольными городами и регионами с самого начала любых трансформационных процессов.

Местные потребности, интересы и ответственность именно общин угольных городов и их регионов должны быть на первом месте. Разработка стратегий и проектов должны сопровождаться экспертизой специализированных институтов по региональному развитию и планирование. Это ярко подтверждается немецким опытом отладки диалога со всеми заинтересованными сторонами в таких шахтерских регионах, как, например, Рурский регион Северном Рейне-Вестфалии. Население и местные организации должны активно участвовать в диалоге относительно будущего своих общин. Государственные программы, проекты и т. п. должны отвечать этим потребностям и выводам местного диалога.

В этом контексте, позитивным сигналом является включение представителей местных общин - городских голов Угледара, Мирнограда и председателя Торецкой военно-гражданской администрации - в состав Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов. Следующим шагом, на наш взгляд, является конкретное, совместное планирование анализа местных потребностей, чтобы национальные программы отвечали этим потребностям, а также создание агентств регионального развития шахтерских регионов.

2. Четкое планирование и установление конкретных дат закрытия неприбыльных угольных шахт и постепенного отказа от угля.

Отсутствие четкого понимания будущего собственных угледобывающих предприятий создает большое препятствие для планирования трансформации конкретных городов и постепенной переориентации местных экономик. Только сознательное планирование с привлечением представителей местной власти и населения поможет общему принятию неотвратимых изменений в энергетике.

3. Реализация пилотных проектов на местах и диверсификация местной экономики

Для диверсификации экономики должны быть созданы специальные программы, фонды и условия, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в шахтерских городах и регионах. Без пилотных проектов перепрофилирование шахтерских городов в ближайшие годы невозможно создать полноценный национальный план справедливой трансформации. Для тех проектов понадобится поддержка государства и международных организаций. Также мы убеждены, что города-участники пилотных проектов имеют избираться на прозрачном открытом конкурсе, а положительный эффект от проектов должен получить весь регион, а не только отдельные общины.

4. Развитие и перепрофилирование образования в регионах.

Развитие образования может включать как создание новых образовательных институтов, научно-исследовательских и инновационных центров на региональном и местном уровнях, так и изменения образовательных программ и перепрофилирования уже существующих профессионально-технических учебных заведений.

В условиях будущего закрытия угледобывающих предприятий, горные специальности с каждым годом будут терять свою привлекательность и актуальность. Опыт разных городов Германии и восточной Европы (например, Польши) могут стать примером для подражания, ведь регионам удалось стать мощными центрами образования и инноваций.

5. Переквалификация и социальную защиту уволенных шахтеров.

Специальные программы занятости и переквалификации помогут ослабить напряженность среди местных жителей, которые боятся потерять работу, доходы, социальные преимущества. Такие программы должны учитывать особенности каждого города или общины, поэтому стоит привлекать местных специалистов для адекватной оценки потребностей и особенностей.

С другой стороны, необходимо создать инструменты финансирования досрочного выхода на пенсию шахтеров в действующей пенсионной системе.

6. Экологическая безопасность для населения - ответственность всех субъектов

Функционирование шахт, а особенно их закрытие, вызывает и усиливает ряд экологических проблем, связанных с загрязнением наземных и подземных резервуаров воды, почв, откачки шахтной воды и тому подобное. Решение этих проблем нужно заранее планировать и реализовывать при участии всех субъектов, ответственных за функционирование угледобывающих предприятий и развитие общества: государства, органов местного самоуправления, а также частных компаний. Европейский и именно немецкий опыт свидетельствуют о необходимости создания специальных экологических фондов с участием угольных компаний.

Призываем все заинтересованные стороны объединиться вокруг вопросов Справедливой трансформации угольных регионов, ведь этот процесс будет охватывать многие аспекты - от энергетических изменений и экономической диверсификации до перепрофилирования учреждений образования и обеспечения социальной и экологической безопасности.

Председатель Угледарской городской ОТГ Андрей Силыч

Добропольский городской голова Андрей Аксенов

Мирноградский городской голова Александр Брыкалов

Новогродовский городской голова Людмила Белецкая

Исполняющий полномочия Покровского городского головы Алексей Требушкин

Селидовский городской голова Виктор Ремизов

Руководитель военно-гражданской администрации Торецка Василий Чинчик

Президент Донецкой торгово-промышленной палаты Максим Ануфриев

ОО "Агентство развития Угледара" Федор Сорокин

ОО "Добропольский центр молодежи "ДОБРО" Владимир Орос

ОО "Платформа инициатив" МУВ " (г. Новогродовка) Денис Шиленко

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Автор: УНИАН